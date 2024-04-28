五一羅湖尾班車延後 口岸巴士增 關口未加班 劉國勳倡設備案防人流超預期

港鐵7線加密 跨境巴多四成配額

周三起一連5天是內地勞動節長假期，其間本港將有多項大型活動舉行，包括5月1日旅發局會在尖沙嘴海濱花園對開維港海面舉辦海上煙火表演；中環海濱活動空間將在本月30日至下月8日（除2日、6日）舉行五月天演唱會等。

五月天演唱會 中環增6巴士線

文體旅局上月及本月兩度召開跨部門會議，政府發言人昨公布黃金周口岸與交通運輸安排。交通方面，運輸署已與相關內地單位及香港公共交通營辦商溝通及準備，包括向跨境巴士營辦商增發比平日多四成的特別加班配額，金巴及皇巴等將提升班次。

在有五月天演唱會的日子，為疏導大量離場者，港鐵東鐵線往羅湖尾班車會延後至晚上11時32分在金鐘開出，羅湖口岸亦作相應安排處理旅客出入境手續；專營巴士公司在活動完結後會提供於中環開出的特別路線，往落馬洲（新田）公共運輸交匯處、經港珠澳大橋香港口岸往機場等。

在口岸交通安排，運輸署已與警務處及路政署協調，警方會因應情况在落馬洲/皇崗及深圳灣口岸一帶實施適當交通安排，分流各種進入口岸車輛，提供公共交通專用通道。

政府發言人表示，按目前評估，各口岸會維持正常開放時間。但因應訪港旅客將增加，相關部門已減少前線人員休假。由海關、警務處、入境處等部門組成的跨部門聯合指揮中心會於黃金周實時監察各口岸現場情况。

劉盼未來特別日子鐵路口岸加班

劉國勳回應本報查詢稱，理解政府或期望預備得較精準，但應預留更多彈性或空間以應付突發情况。他舉例，在口岸雖由警方適時分流交通，但認為仍要與巴士公司及營辦商提早洽商，預留後備班次疏導萬一積聚的人流。他又建議政府與內地部門及早協調，如首兩日已留意到出入境旅客人數比想像多，可即時調整，包括延長鐵路服務以至其他口岸等開放時間。

劉期望，政府可積極與內地政府商討，未來特別日子包括黃金周、聖誕新年等延長兩個鐵路口岸服務時間以方便旅客，長遠考慮開設更多24小時通關口岸。