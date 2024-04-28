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治末期腎衰竭耗盡積蓄 消防工會為隊目籌醫費

【明報專訊】甲一籃球聯賽前球員、現職消防隊目李劍煌患末期腎衰竭，經3年治療後效果未如理想，目前腎功能只剩一成。香港消防處職工總會表示，李因持續尋求各種療法，已耗盡積蓄，仍需輪候長時間才能換腎，呼籲同業及熱心市民捐款，為他籌集醫藥費渡過難關。

腎功能剩一成 正候換腎

消防處回覆查詢稱，該消防隊目需定期接受治療，處方非常關注屬員健康狀况，其所屬「消防安全巡查專隊」主管及部門福利組人員一直提供可行協助。

香港消防處職工總會上周五（26日）發內部公開信，提到李劍煌於2021年5月因身體不適到急症室求診，經瑪嘉烈醫院診斷患上末期腎衰竭，當時剩下15%腎功能。職工總會形容李面對生命巨變，仍正面樂觀，在疫情期間積極尋求治療方法，惟效果未如理想。在輪候腎臟移植期間，他需支付高昂費用接受血液透析以維持生命。

職工總會表示，李是家中經濟支柱，已婚及育有一名5歲兒子，龐大醫療開支令他對未來感傍徨。消防處職工總會主席聶元風稱，李情况嚴重，擔心若未能盡快做手術，復元機會將大打折扣，呼籲熱心市民捐款協助。他提到李工作態度積極，對前線而言是「大師兄」，經常協助新人。

現年40歲的李劍煌於2010年投考消防前，曾先後效力甲一籃球聯賽球隊愉園及南華，四奪甲一聯賽總冠軍及7次摘下高級組銀牌冠軍。

捐款人可將款項存入香港消防處職工總會中銀戶口，戶口號碼為012-878-0-012283-5，存款後可將收據傳真至職工總會，會方將簽發收據為證。

相關字詞﹕南華 香港消防處職工總會 消防處

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