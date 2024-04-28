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難料顧客何處食 謝展寰：超市壽司膠盒裝合理

【明報專訊】首階段管制即棄塑膠產品措施上周一（22日）起實施，商戶不可向堂食顧客提供即棄膠食物容器，有日式超市為免違法，改用紙盒包裝壽司供顧客在場食用，引起熱議。環境及生態局長謝展寰昨解釋，超市壽司是預先包裝好供人選購，製作食品人員難考慮顧客最終在何處進食，因此當作外賣出售，容許用膠盒盛載是合理做法。

便利店熟食檔不能用膠

謝展寰昨在商台節目《政經星期六》表示，市面出售的食物五花八門，難在法例列明細節，要根據法例要求及精神詮釋每宗個案。他舉例，進入一間食肆點餐進食壽司，店方不能提供膠盒；但在超市，壽司是預先包裝好供人選購，方便顧客帶走，而實際上亦有很多人真的會帶走進食。他說製作食品人員難考慮顧客最終在哪處進食，因此當作外賣處理，用塑膠包裝是合理做法。

至於便利店熟食檔有售關東煮等，謝表示食物是在顧客點餐後才包裝，商家又知悉顧客會即場食用，就不能用塑膠容器。

首階段「走塑」實施近一周，謝稱當局走訪約1700間餐飲及零售店，幾乎所有大型連鎖餐飲店已轉用非塑膠餐具，小商戶則有半數已轉用，其餘正「清貨尾」，少數仍在尋找替代品。他說有連鎖食肆負責人反映，約六七成外賣客不需要即棄餐具，這是好現象。

配合「無廢城市」國策

李慧琼促討論建焚化爐

政府就垃圾徵費在14個處所「先行先試」，計劃月底屆滿，謝展寰重申會按照參與者回饋，再決定下一步部署。全國人大常委李慧琼昨見傳媒時說，特區政府要加快步伐配合國家建設「無廢城市」的政策，為國家政策出一分力是責之所在，香港有必要討論加快興建焚化爐。

相關字詞﹕李慧琼 垃圾收費 紙盒壽司 壽司 即棄塑膠產品

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