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光影娛賓逾半世紀 總統戲院周二結業 員工心酸嘆式微 熟客:失平飛

【明報專訊】1966年開業、經營逾半世紀的銅鑼灣總統戲院將於周二（30日）結業，有工作逾20年的員工表示心酸，認為戲院生意不敵互聯網發展，已逐漸式微，嘆說與同事關係很好，十分不捨。有市民認為總統戲院門票較同區戲院便宜，對其結業感可惜。近年多間戲院先後結業，包括嘉禾院線的「嘉禾啟德」因租約期滿上周一（22日）結業，香港電影工作者總會發言人田啟文昨形容是業界運作的「嚴峻警號」，建議地產商減租（見另稿）。

新寶院線昨在facebook宣布，總統戲院將於本月30日「光榮結業」，感謝觀眾支持。本報昨向新寶院線查詢，截稿前未獲回覆。位於銅鑼灣謝斐道的總統戲院是本港僅存少數單幢式戲院。

僅存少數單幢式戲院

記者昨午到場觀察，暫未見張貼結業告示，到場購票的人不多，大部分受訪者均不知戲院即將結業。被問到公司會否安排員工去其他戲院工作，有職員說暫未聽到相關安排，又稱已屆退休年齡，會視售票員為個人最後一份工作。

已退休的陳先生每周偕妻看兩套電影，他形容自己是總統戲院常客，至今逾廿載。他說相比同區戲院，總統戲院門票便宜，一般80元，即使居於黃大仙亦特意到銅鑼灣睇戲，笑稱「省下的錢，足夠到附近食下午茶」。他認為到戲院看電影仍有價值，形容「看電影、逛街、食飯」是每次與太太二人世界必做的事，總統戲院結業後或減少到銅鑼灣消費。

市民鄺小姐說，總統戲院價錢較合理，且較多時段選擇。被問到年輕一代喜歡在串流平台看電影，為何仍選擇到戲院，她認為不論聲效或畫質，與在家中感覺不同，享受在戲院看電影。

自去年第四間戲院結業

關先生認為舊式戲院遭「汰弱留強」是預料之內，又稱近年票房收入不理想。對於接連有戲院結業，他認為戲院與串流平台的電影種類不同，且戲院氣氛較好，可靜靜享受個人時間，「不會突然去煮個麵食或做其他工作」，故仍會到戲院支持電影業。

近期先後有戲院結業，其中百老匯院線的「百老匯The ONE」及嘉禾院線的嘉禾粉嶺，分別在去年2月及10月因租約期滿結業；「嘉禾啟德」亦於上周一因租約期滿結業。

1966年開業 曾兩層逾千座位

總統戲院於1966年10月26日開業，當日在《明報》刊登廣告，首輪播放的電影是西片《野戰雄師》（Lost Command）。總統戲院是新寶院線旗下戲院，院線由「戲院大王」陳俊巖家族持有。總統戲院原有兩層共1200多個座位，於2001年4月17日重建為一幢4層高商場及現時的迷你戲院。

總統戲院結業後，新寶院線尚餘旺角新寶戲院及屯門凱都戲院。該院線旗下有28年歷史的旺角豪華戲院，於2019年結業後重建成商廈。

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相關字詞﹕結業 電影 總統戲院

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