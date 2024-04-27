屠龍領導留庭閱6小時Tg 確認警擷取內容

被告張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦及許湛榮否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」和串謀謀殺等罪；劉佩凝則否認「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

控方冀減省證人 官允押後

第二名控方證人黃振強戴眼鏡、穿灰色西裝，昨早從犯人欄走上證人台作供。他在控方主問下確認於2019年12月8日被捕，他見過警方從他手機擷取的信息等。控方指有關Tg帳戶多、對話冗長，預料需6小時閱畢內容，為令審訊過程更流暢，並冀能減省至少4名證人作供，先讓黃振強以iPad閱覽截圖；黃表示「明白」，法官遂押後案件。

國安處偵緝警員16991劉偉雄（音譯）前天供稱，去年5至9月間前往荔枝角收押所與正在還押的黃振強會面8次及錄取「無損權益口供」，警署警長馮保羅（音譯）和警長5820梁樂文（音譯）在大部分會面亦在場。控方昨日覆問下，劉偉雄確認到荔枝角收押所須經檢查和等候懲教安排，方才與犯人見面；他記錄會面時間是到達收押所之時，實際上是早於見面開始。

黃振強和劉佩凝原本於另案被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，負責統籌本案的劉偉雄供稱，其工作不包括涉及該罪的財務調查，直至約去年尾該案和爆炸案合併，均由劉主管。他又確認，劉佩凝於2019年12月9日回港時在機場被捕。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）