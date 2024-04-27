官斥有辱警隊 警認收賄泄情報囚4月

與抑鬱妻育3子 求情稱經濟支柱

被告蘇靖峰（30歲）案發時為警員，駐守沙田警區田心分區。辯方求情稱，蘇現職建築工人、月入約1萬多元，與患抑鬱症妻子育有3個孩子，年紀最小的僅兩個月大。覃官提到被告是前警員，辯方稱他還押前已遭警隊解僱。

辯方力陳本案涉款不多，被告無泄漏機密資料，他認罪並指證同案被告，裁判官雖然裁定另一被告罪脫，但認為其證供誠實可靠，而且被告已有悔意，是家庭經濟支柱。

覃官判刑時稱，被告意圖利用警員身分得知內部調查事宜，雖然他向外界透露的資料均為捏造、不真實，但違反警隊守則，利用假資料索取貸款令案件更見嚴重。另外，覃官認為被告向同袍索款，不見明顯的貪污成分，屬單一情况。

法官最終就公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益罪，分別以判囚6個月及3周為量刑起點，按認罪減刑，判處總刑期為4個月。

【案件編號：STCC1461/23】