何孟強曾任電影指導屢藏槍入獄 獲成龍求情

何孟強1998年和2002年分別曾獲香港公開實戰射擊大賽冠軍及北京IPSC國際射擊邀請賽標準槍組金牌。他1990年代成立槍會，亦與影星成龍合辦生意，租借槍械供拍攝電影，兼任射擊技術指導。2005年7月，何涉嫌在無有效牌照下運送手槍及約3500發子彈往香港槍會，被罰款6000元。

曾內地服刑 火炭檢35萬子彈

2007年8月，何涉嫌走私兩支手槍，經皇崗入境內地時被內地海關拘捕，其後被判監4年半。由於身在內地服刑，何孟強在港持有的槍牌未有續牌。香港警方2007年9月搜查他位於火炭桂地街工廈的單位，檢獲35萬發子彈、一磚第四類型塑膠炸藥、約60件爆炸裝置及一支M136 AT4反坦克炮炮管，超出其牌照上限。何2012年返港時再被捕，翌年在高等法院裁定「無牌管有彈藥」及「明知而管有爆炸品」罪成，判監5年，2016年出獄。

另有一案在身 下月審

本報2016年報道，何出獄後獲本港一間射擊會恢復射擊會籍，可接觸和使用槍械，引起爭議，警方當時稱已接獲投訴，會按既定程序處理。他及後兩度因藏械被控，有組織罪案及三合會調查科在2020年4月及2021年12月分別搜查他在火炭工廈的單位並發現槍械，2020年案件待今年5月在區院審理，2021年案件則被罰款1.2萬元。