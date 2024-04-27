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港聞二

警本月檢3830萬元毒品拘61人 5未成年

【明報專訊】警方本月內偵破43宗毒品案件，檢獲約128公斤不同種類的懷疑毒品，市值3830萬元，拘捕61人，包括主腦及骨幹，5名被捕人未成年。警方亦接管一個疑出售大麻的Telegram群組，開設約數個月，訂閱者逾1000。

接管涉售大麻Tg群 訂閱者逾千

警方毒品調查科總督察湛耀光表示，4月展開代號「沙鷗」反毒品行動，針對網上銷售大麻及相關產品，鎖定一個telegram群組。警方展示的群組截圖所見，有用戶分享疑似煙油圖片及價目表，稱「24小時為你服務」、「重油有痹感」，並提及WhatsApp聯絡電話。警方4月17至21日搜查集團位於屯門及粉嶺的倉庫及旺角無牌酒吧，檢獲市值160萬元的大麻花、大麻煙油及朱古力，拘捕11人（19至57歲）。整個行動中警方拘捕50男11女（14至59歲），其中3人為學生。湛稱有8案共17人涉及在網上買賣毒品，所有被捕人涉不同集團，尚在調查各人關係。行動中檢獲毒品主要為大麻花，共109公斤，市值2300萬元，另有大麻類製品CBD及THC、可卡因、氯胺酮、海洛英、「迷幻蘑菇」、冰毒、「毒郵票」，以及俗稱「太空油」的液態依托咪酯電子煙彈。

加工混入朱古力、曲奇 增小孩誤食風險

湛稱，毒品有可能從東南亞及北美等大麻合法化地方輸入，又說有人從海外輸入毒品後加工混入朱古力、曲奇等食品，小朋友誤食風險增加。湛提到，第一部毒藥「依托咪酯」檢獲量2023年中起有上升趨勢，「依托咪酯」須醫生處方，醫學上每公升血液只會使用0.1至0.3毫克，多於0.4毫克劑量足以致命。

相關字詞﹕販毒 大麻 毒品

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