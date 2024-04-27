認向警稱「與李宇軒交情淺」撒謊 盼助李開脫

辯方問陳梓華是否不知道李宇軒職業、教育程度和住址，陳否認。辯方展示2020年10月11日陳首次被捕後錄影會面謄本，當時陳稱與李宇軒的私交僅限於會詢問他與家人的關係，其職業、學歷和背景均不清楚，相反他會將私生活分享給李，李對他的認知多，二人關係「不平等」。陳庭上確認他有這樣說過，但是假話。

「我唔知佢點諗 但我當佢朋友」

陳同意李宇軒參與很多推動民主的活動，但他並非對所有活動都知情，李與自己一樣是在民主活動中代表年輕一代。辯方問比起密友，陳會否形容二人只是有共同目標和互相認識的人，陳回應「我唔知佢點諗，但我當佢係朋友」。

陳稱2020年6至7月成為重光團隊成員，但謄本顯示陳稱自己「絕對唔係」成員，亦不知李宇軒是否恆常參與的一員。陳承認他對警方撒謊。辯方再展示謄本，陳稱以他理解，組織的領導不止李宇軒一個，他解釋欲製造不關李事的觀感。法官李運騰追問是否即陳欲協助李開脫，陳說「10月嘅時候係」，他的確跟警方撒謊。陳日前確認，他2021年3至4月決定成為控方證人。

（黎智英案）