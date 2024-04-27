六度晤黎 稱對方提3戰線「推爆政府」 陳梓華：難認為街頭、國際線全合法

指黎從沒說示威全和平 只關注「大示威和平」

辯方昨稱，2019年7月陳梓華與黎智英在一間餐廳首次見面，同場包括民主黨創黨主席李柱銘。據陳早前證供，當時黎提出「淨化計劃」。辯方指出，黎根本沒說「淨化」一詞，他是想用傳媒平復暴力示威者，陳梓華不同意說法，稱黎從沒說過希望所有示威都以和平進行，黎是關注「比較大嘅示威，畫面應該係和平」，但同意當時黎主張「勇武」對民主運動產生反效果，應摒棄極端暴力行為。

第二次見面為同年10至11月間，地點在黎的大宅。陳確認當時黎批評「勇武派」領袖愈來愈濫用暴力，認為要減少激動行為，應以「和理非」為抗爭手段主旨。辯方指出，黎沒說過「五大訴求」及要在「勇武派」中擔任重要角色，也沒指示陳向「勇武派」傳話要停止暴力，陳不同意說法。

辯：黎晤劉祖廸為勸勇武派冷靜 陳：劉非勇武

針對同年11月、於黎私家車的第三次見面，陳表示當時黎稱已找到「勇武派」領袖，又指泛民大勝，所有民主運動須延續這氣勢。陳同意首兩次見面時他沒答應黎會做違法行為，第三次會面他則「唔確定」，並稱「當時佢（黎）話要推爆政府嘅時候，佢講得好清楚要議會、街頭，同埋國際線要三者結合。我好難認為當時國際線或者街頭所有嘢都係合法嘅」。

第四次見面於12月31日，同樣在黎的私家車。辯方指出，黎沒稱要領導國際線，黎邀請劉祖廸赴台見面的原因是勸說「勇武派」冷靜。陳不同意說法，稱劉不是「勇武派」的人，「佢提出呢個攬炒論嘅時候比較激進」。

辯方稱黎無提藉制裁「支爆」 陳否認

2020年1月11日第五次見面，陳與劉祖廸到黎位於台北陽明山的別墅。辯方指出，黎沒說想栽培劉成為「政治明星」，只是想劉領導年輕人，而且「支爆」是由劉提出，黎對該詞並不熟悉，亦沒提及要利用禁運或制裁達成「支爆」。陳不同意辯方說法。

同年6月16日，陳與黎第六次見面，亦是兩人最後一次見面。辯方問到見面之前的5月陳向黎傳信息，提醒黎「務必謹慎」。陳解釋因為「當時好多人講緊國安法，針對嘅就係黎智英」。

國安法前籲黎謹慎 感對方「老定」

辯方遂問第六次見面之事，地點在壹傳媒大樓。辯方指出，黎提到《蘋果》英文版有助增加《蘋果》訂閱量，陳稱「我冇印象佢有咁講」及否定黎說希望英文版能為讀者提供更多內容。辯方又稱，黎認為國安法不會太嚴苛，因為抗爭事件在疫情時銳減，陳稱不肯定黎有否這樣說。

辯方遂展示2021年4月陳在警方錄影會面的說辭，即陳稱「佢（黎）就好樂觀，即係好老定咁樣，仲話佢唔覺得國安法會係一個好大嘅問題，只會係雷聲大，雨點小……（政府）係想做到寒蟬效應，因為當時好多因為疫情關係，街頭上面已經少咗好多遊行」。辯方問陳是否認為黎預先知道《港區國安法》的內容，陳稱「佢當時畀我嘅感覺係」。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）