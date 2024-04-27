李鄭屋邨委員被斬案 同行目擊者：5秒中3刀

莊憶述，當時一行4人準備前往用膳，一名男子從左後方衝出，向彭揮刀，「整個過程是5秒內的事，我們未反應過來，彭先生已經應聲倒地」。彭身中三刀，包括腋下、左手前臂及右腿，頭部亦在倒下時撞傷，事後曾嘔吐。他引述家屬稱，彭遇襲後未有進食，醫生昨建議可嘗試進食，若順利預計兩三日能出院。

警稱加強巡邨 反圍標聯盟：近月多宗遇襲

莊榮輝又稱，李鄭屋邨自從推翻原有升降機承辦商及改選新法團，已發生多宗居民遇襲事件，暫無從得知幕後黑手，但形容發生時間難免令人聯想到與新舊法團換屆及屋邨管理爭議有關，促請警方盡快破案，保障居民安全。

警方回覆本報稱，「就李鄭屋邨業主立案法團一事」一直與相關部門保持緊密聯繫，確保邨民日常生活不受影響，並於該邨一帶加強巡邏，以及對相關刑事案件展開調查，保障市民生命及財產。

莊指出，類似暴力事件非首次發生，今年2月新法團司庫陳國漢出席居民會後，於李鄭屋邨平台被兩名男子推撞，搶去陳手上的枱用以打其頭部。本身是李鄭屋邨居民的網媒「蛋蛋俱樂部」記者梁志恒亦稱，去月11月13日曾在舊法團管理委員會上遭自稱法團顧問「叉頸」，11月25日更在旺角亞皆老街恒生銀行一帶被兩名南亞裔持刀斬傷腳部。警方昨回覆本報稱，就11月13日案件，經調查後拘捕一名男子並已檢控，其餘案件暫未有人被捕。