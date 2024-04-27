《防貪指南》分析20個案 籲要求物管職員申報利益

逾200頁指南中，廉署提及不同個案。其中一宗涉及「提供利益以縱容違規行為」，某屋苑聘請外判保安公司，負責監督的物業經理獲保安公司負責人提供利市，未有向管理層報告保安未有履行巡邏次數，保安公司負責人涉違《防止賄賂條例》。廉署提醒物管公司可設計表現評核清單或建立監察制度，以記錄承辦商不良表現，並定期和突擊檢查文件，以及實地檢查等。

物業管理涉及不同持份者，廉署亦製作了《防貪攻略—樓宇維修（業主篇）》小冊子，期望提升業主樓宇維修的防貪「抵抗力」。小冊子舉例業主應親自出席業主大會，若無暇應授權可信代表出席，而非簽署空白授權票。聘請工程顧問及承建商時，業主應考慮參加市建局「招標妥」計劃，了解市場合理價格；並應要求管委會或物管公司人員評核標書時申報有否金錢或個人利害關係、與投標者有否關聯，或可能的利益衝突。