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《防貪指南》分析20個案 籲要求物管職員申報利益

【明報專訊】廉署最近製作新的《物業管理公司防貪指南》，涵蓋物管公司不同業務範疇，並設20宗個案分析，包括參考去年展開的「火網」行動，藉此提供防貪警示、主要貪污風險及防貪建議等。在「收受賄賂以協助顧問和承建商就翻新工程項目投標」個案中，廉署提醒物管公司聘請獨立顧問就費用預算及標價提供意見，並要求物管公司職員在招標的關鍵階段申報與投標者有否利益衝突，以及拒絕接受投標者利益等。

逾200頁指南中，廉署提及不同個案。其中一宗涉及「提供利益以縱容違規行為」，某屋苑聘請外判保安公司，負責監督的物業經理獲保安公司負責人提供利市，未有向管理層報告保安未有履行巡邏次數，保安公司負責人涉違《防止賄賂條例》。廉署提醒物管公司可設計表現評核清單或建立監察制度，以記錄承辦商不良表現，並定期和突擊檢查文件，以及實地檢查等。

物業管理涉及不同持份者，廉署亦製作了《防貪攻略—樓宇維修（業主篇）》小冊子，期望提升業主樓宇維修的防貪「抵抗力」。小冊子舉例業主應親自出席業主大會，若無暇應授權可信代表出席，而非簽署空白授權票。聘請工程顧問及承建商時，業主應考慮參加市建局「招標妥」計劃，了解市場合理價格；並應要求管委會或物管公司人員評核標書時申報有否金錢或個人利害關係、與投標者有否關聯，或可能的利益衝突。

相關字詞﹕防貪指南 物業管理 廉政公署

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