物管貪污投訴升三成 廉署稱因關注增 伙物監局增業界培訓

今年首季廉署接獲51宗物管業的貪污投訴。黃潔梅稱，過往接獲的貪污投訴主要涉及判售合約或維修工程。廉署上周與競委會聯合行動，搗破新冒起的樓宇維修工程貪污及圍標集團，涉總值約1.8億元工程及顧問合約。黃潔梅認為單一案件不能反映教育成效，「始終行業那麼大，會有害群之馬」，教育是長遠及持續工作，未來會從系統着手防貪。

廉政學院反貪課 28物管高管參與

廉署昨與物監局舉辦「共建物管誠信網絡行動」啟動禮，參與行動的成員包括10個物監局認可專業團體及3個指定物管公司組織，可獲第一手反貪資訊，包括與物管業有關的廉署案例及相關培訓活動等；另參與機構承諾定期舉辦培訓，參加者修畢課程後可取得持續專業發展認可及學分。行動日後會推廣至其他物管公司。本周二香港國際廉政學院亦開設「物業管理反貪專業課程」，邀請28名來自本港14間物管公司的高級管理人員參與，分析常見犯案方式及如何偵測貪污舞弊。

根據《物業管理服務條例》規定，去年8月1日起本港物管公司及從業員均須持牌。物監局副主席許智文透露，在發牌制度下，全港至今有逾770間持牌物管公司及逾1.4萬名持牌物管從業員，為不同類型物業內逾240萬個單位提供物管服務。物監局行政總裁蕭如彬稱，已分階段向不同級別的牌照持有人強制實施「持續專業發展計劃」，第1級物管人員今年起每年須進修不少於12小時，第2級物管人員明年起每年須進修不少於6小時，「如未能達到時數要求，將來續牌有影響」。物監局稱，參與上述課程的時數會計算在內。

製10短片 涵十大高風險範疇

廉署製作新《物業管理公司防貪指南》，由防止貪污處分析過去多年投訴、業界查詢及調查個案，包括參考去年拘捕49人、涉5.2億元樓宇管理維修貪污的「火網」行動，綜合常見貪污風險和犯案手法及訪問物管公司等，了解關注要點和貪污漏洞，提升物管公司誠信管治水平。

另外，廉署以「誠信專業，物業管理」為題，製作10集有關誠信培訓的短片，涵蓋工程合約、承辦商監管及利益衝突等多個與物管相關工作範疇。黃稱每集約長2分鐘，涵蓋物管十大高風險範疇，內容精簡易明。每集片尾分析防貪法例，讓觀眾了解法例和標準。