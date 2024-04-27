明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

物管貪污投訴升三成 廉署稱因關注增 伙物監局增業界培訓

【明報專訊】廉政公署去年接獲236宗物管業的貪污投訴，較前年182宗增約三成，主要涉及判售合約或維修工程。廉署社區關係處長黃潔梅稱，數字上升未必等於業界貪污惡化，解釋物管業屬民生項目，特別是廉署大型執法行動經傳媒廣泛報道後，市民就會特別關注，個案亦會增多。廉署與物業管理業監管局展開「共建物管誠信網絡行動」，提供資源及課程予參與行動的機構，為物管從業員提供防貪培訓。

今年首季廉署接獲51宗物管業的貪污投訴。黃潔梅稱，過往接獲的貪污投訴主要涉及判售合約或維修工程。廉署上周與競委會聯合行動，搗破新冒起的樓宇維修工程貪污及圍標集團，涉總值約1.8億元工程及顧問合約。黃潔梅認為單一案件不能反映教育成效，「始終行業那麼大，會有害群之馬」，教育是長遠及持續工作，未來會從系統着手防貪。

廉政學院反貪課 28物管高管參與

廉署昨與物監局舉辦「共建物管誠信網絡行動」啟動禮，參與行動的成員包括10個物監局認可專業團體及3個指定物管公司組織，可獲第一手反貪資訊，包括與物管業有關的廉署案例及相關培訓活動等；另參與機構承諾定期舉辦培訓，參加者修畢課程後可取得持續專業發展認可及學分。行動日後會推廣至其他物管公司。本周二香港國際廉政學院亦開設「物業管理反貪專業課程」，邀請28名來自本港14間物管公司的高級管理人員參與，分析常見犯案方式及如何偵測貪污舞弊。

根據《物業管理服務條例》規定，去年8月1日起本港物管公司及從業員均須持牌。物監局副主席許智文透露，在發牌制度下，全港至今有逾770間持牌物管公司及逾1.4萬名持牌物管從業員，為不同類型物業內逾240萬個單位提供物管服務。物監局行政總裁蕭如彬稱，已分階段向不同級別的牌照持有人強制實施「持續專業發展計劃」，第1級物管人員今年起每年須進修不少於12小時，第2級物管人員明年起每年須進修不少於6小時，「如未能達到時數要求，將來續牌有影響」。物監局稱，參與上述課程的時數會計算在內。

製10短片 涵十大高風險範疇

廉署製作新《物業管理公司防貪指南》，由防止貪污處分析過去多年投訴、業界查詢及調查個案，包括參考去年拘捕49人、涉5.2億元樓宇管理維修貪污的「火網」行動，綜合常見貪污風險和犯案手法及訪問物管公司等，了解關注要點和貪污漏洞，提升物管公司誠信管治水平。

另外，廉署以「誠信專業，物業管理」為題，製作10集有關誠信培訓的短片，涵蓋工程合約、承辦商監管及利益衝突等多個與物管相關工作範疇。黃稱每集約長2分鐘，涵蓋物管十大高風險範疇，內容精簡易明。每集片尾分析防貪法例，讓觀眾了解法例和標準。

相關字詞﹕貪污 物業管理業監管局 物業管理 廉政公署

上 / 下一篇新聞

少3.5億 68億T4路下周再闖關 省隔音屏物料縮單車天橋 有議員歡迎有憂難回本
少3.5億 68億T4路下周再闖關 省隔音屏物料縮單車天橋 有議員歡迎有憂難回本
中大申6.5億建科研大樓 主力AI
中大申6.5億建科研大樓 主力AI
黃雨掛5小時 荃灣華永塌護土牆損兩墳
黃雨掛5小時 荃灣華永塌護土牆損兩墳
【日月掠影】2001年5月20日：殺雞抗禽流感 中央屠宰未成事
【日月掠影】2001年5月20日：殺雞抗禽流感 中央屠宰未成事
18手槍逾百子彈藏迷仔倉 槍王被捕 部分疑外國購入 警暫料何孟強愛槍非涉激進活動
18手槍逾百子彈藏迷仔倉 槍王被捕 部分疑外國購入 警暫料何孟強愛槍非涉激進活動
何孟強曾任電影指導屢藏槍入獄 獲成龍求情
何孟強曾任電影指導屢藏槍入獄 獲成龍求情
官斥有辱警隊 警認收賄泄情報囚4月
官斥有辱警隊 警認收賄泄情報囚4月
屠龍領導留庭閱6小時Tg 確認警擷取內容
屠龍領導留庭閱6小時Tg 確認警擷取內容
華豐法團主席涉開無牌賓館 牌照處查
華豐法團主席涉開無牌賓館 牌照處查
通訊辦確認派「7」字頭號碼 停59萬涉詐騙電話
通訊辦確認派「7」字頭號碼 停59萬涉詐騙電話
兒童流感病情趨重 醫生促打針 入院個案增 病房近飽和 醫局料流感季短期未完
兒童流感病情趨重 醫生促打針 入院個案增 病房近飽和 醫局料流感季短期未完
去年末季11醫療風險警示 體內遺留工具物料佔逾半 輸尿導管未取出 排尿困難始揭發
去年末季11醫療風險警示 體內遺留工具物料佔逾半 輸尿導管未取出 排尿困難始揭發
護士無查維生指數 聯院調查：忙交更不熟流程
護士無查維生指數 聯院調查：忙交更不熟流程
鄧桂思醫生傳召證人 指肝炎未必因乙肝復發
鄧桂思醫生傳召證人 指肝炎未必因乙肝復發
上載照片宣傳診所醫生 梁國齡除牌一月緩刑半年
上載照片宣傳診所醫生 梁國齡除牌一月緩刑半年
環署稱庫存夠用兩月 指定垃圾袋暫停生產 生產商憂變長期 促列明未來3月產量
環署稱庫存夠用兩月 指定垃圾袋暫停生產 生產商憂變長期 促列明未來3月產量
狄志遠指三會提名制礙參選 曾國衞：信不以黨友為親
狄志遠指三會提名制礙參選 曾國衞：信不以黨友為親
私隱署稱CCTV設計符條例 指私隱權非絕對 為治安可豁免
私隱署稱CCTV設計符條例 指私隱權非絕對 為治安可豁免
防劏客 「的士大使」短駐纜車站
防劏客 「的士大使」短駐纜車站
稱母從小提勿插手父生意 「會整死你」 林偉鈞自言papa's boy 驚訝不獲分產
稱母從小提勿插手父生意 「會整死你」 林偉鈞自言papa's boy 驚訝不獲分產
《防貪指南》分析20個案 籲要求物管職員申報利益
《防貪指南》分析20個案 籲要求物管職員申報利益
李鄭屋邨委員被斬案 同行目擊者：5秒中3刀
李鄭屋邨委員被斬案 同行目擊者：5秒中3刀
六度晤黎 稱對方提3戰線「推爆政府」 陳梓華：難認為街頭、國際線全合法
六度晤黎 稱對方提3戰線「推爆政府」 陳梓華：難認為街頭、國際線全合法
認向警稱「與李宇軒交情淺」撒謊 盼助李開脫
認向警稱「與李宇軒交情淺」撒謊 盼助李開脫
警本月檢3830萬元毒品拘61人 5未成年
警本月檢3830萬元毒品拘61人 5未成年
九市速遞：粵首季GDP升4.4% 工業增長快 深圳6.4%冠全國 省統計局：經濟仍待回升
九市速遞：粵首季GDP升4.4% 工業增長快 深圳6.4%冠全國 省統計局：經濟仍待回升
九市速遞：蘋果前高層籲內企「出海」覓商機
九市速遞：蘋果前高層籲內企「出海」覓商機
九市速遞：橫琴無人巴剷綠化帶 公司稱有人
九市速遞：橫琴無人巴剷綠化帶 公司稱有人
九市速遞：大型無人機首跨海 海南飛珠海運半噸貨
九市速遞：大型無人機首跨海 海南飛珠海運半噸貨
九市速遞：長隆開課 招「珊瑚研究員」
九市速遞：長隆開課 招「珊瑚研究員」
灣區手記：又見核酸 ／文：尚東美
灣區手記：又見核酸 ／文：尚東美
【Emily】粗口車結緣 Tyson Yoshi做小學頒獎嘉賓
【Emily】粗口車結緣 Tyson Yoshi做小學頒獎嘉賓
【Emily】滬港合作會議 15領域65項目達共識
【Emily】滬港合作會議 15領域65項目達共識
【Emily】立會7議員5月東盟考察
【Emily】立會7議員5月東盟考察
【Emily】副廉政專員訪歐商國際反貪
【Emily】副廉政專員訪歐商國際反貪
【Emily】「走塑有賞」App換鋼餐具 所需印花12變3
【Emily】「走塑有賞」App換鋼餐具 所需印花12變3