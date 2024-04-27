稱母從小提勿插手父生意 「會整死你」 林偉鈞自言papa's boy 驚訝不獲分產

指二房勢力大 拒入鱷魚恤

林偉鈞早年任職投行，1995年起加入地產界，管理三房名下的上海豪宅項目，後來重返金融業。他稱早年獲父親邀請加入鱷魚恤公司，他表明「唔好搞啦」，因家庭人事複雜，不想被二房「玩死」。他笑言以自己的性格，一旦加入父親的公司會「死得好慘」。

林偉鈞擔任投行經紀時，父親在他名下開戶買股票。他承認1989年為父親投資價值逾2000萬元的衍生產品，最終全數虧蝕，令父親氣憤，又稱比起其他兄長的虧損，那一筆只是「小巫見大巫」。他說，事後向父親道歉，父親勸他從錯誤中學習。

林百欣約1997年在台灣被扣押，林偉鈞稱父親接受審問時不能睡覺，精神甚差。後來父親獲准保釋，他和胞姊赴台探望，交談不久就被二太憤怒趕走。他質疑二房影響父親思維，養子林建康「搵機會上位」，或致父親和三房關係轉差。他自言不了解父親入稟控告三房的細節，但2003年底父親向他微笑稱「搞掂啦」，他理解為父親和三房的關係和好。

稱病房探父 二太喊「邊個嚟」

林偉鈞提到父親2004年跌傷入院，他曾探望，父親叫嚷「好痛啊」。他說，父親看來眼神飄浮和有幻覺，不知道能否認出他，後來其他家人前往病房，二太余寶珠見到他就大叫「邊個嚟㗎」。他有感父親患病，不想影響場面，故急忙離開。

庭上透露，林偉鈞和三房母女一樣不獲分配遺產。林偉鈞稱，他2004年12月從父親下屬口中知道此事，對父親的決定感驚訝，形容父子關係特別，他是父親的「yes boy」和「papa's boy」（聽話的孩子），以往經常遇上父親和其他女友外出，「我每一次都係唔出聲……我daddy有幾多個女人、幾多個老婆，佢自己作主」。他稱過往獲父親饋贈金錢，金額介乎5萬至300萬元，300萬元是用作內地置業。聆訊下周四（5月2日）續。

【案件編號：HCAP 4/11】