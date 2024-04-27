私隱署稱CCTV設計符條例 指私隱權非絕對 為治安可豁免

本報早前報道，警方本月率先在旺角安裝15組鏡頭做技術測試，部分告示貼於燈柱、離地逾兩米，有議員認為告示位置難以閱讀，公署早前未正面回應警方張貼告示的安排是否合適。

鍾麗玲昨在立法會政制事務委員會表示，公署有就閉路電視向相關部門提出意見，亦親身反映有傳媒報道告示不清晰的關注。針對以閉路電視維持治安是否獲私隱條例豁免，她稱私隱權非絕對，基於維持治安、打擊不當行為、公共健康等情况，可獲豁免，即使未有當事人同意亦可使用有關資料，並確認目前試驗計劃的設計符合條例要求。

另外，選委界議員謝偉俊會上關注一次性密碼的安全，鍾麗玲稱一直與資訊科技界緊密溝通，並鼓勵採用雙重認證的方式，即通過初步登入程序後，再以電郵或短訊傳送的另一密碼登入，引述文獻稱雙重密碼的保安程度可提高至95%。