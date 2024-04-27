狄志遠指三會提名制礙參選 曾國衞：信不以黨友為親

選管報告倡研改善提名安排

狄志遠昨稱，三會、關愛隊及區議會系統間的關係緊密，關注以「較局限的圈子」組成提名機制，會否影響不同政治光譜人士的參與空間，並舉例稱他為黨友向三會成員尋求提名被拒，原因是該成員有黨友參選。

曾國衞回應，三會成員會以人才為提名考慮，強調目前已有合理渠道，讓有意參選者接觸三會成員，但也會審視是否有改善空間。

會上多名議員建議政府考慮於內地設置票站，工聯會黃國建議政府研究可否在大灣區設票站，以便內地港人投票，民建聯議員林琳則建議局方研究本港駐內地辦事處用作票站，讓身處內地較偏遠地區工作的港人毋須回港投票。

議員倡設內地票站

政制局：執法問題非常複雜

政制及內地事務局首席助理秘書長戚瑜暉稱，在大灣區或香港境外設票站，涉及執法問題，例如牽涉賄選、舞弊等非法行為的法例，如何在內地執行是「非常複雜的問題」。曾國衞則說，除了法律問題，投票過程的安排等都涉及與內地的配合，需謹慎考慮。

另外，選委界譚岳衡和謝偉俊均建議局方減省選民登記的過程，讓持永久居民身分證的市民自動成為選民，戚瑜暉表示目前的選民登記制採取自願性質，若改動需更詳細討論。