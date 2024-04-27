狄志遠指三會提名制礙參選 曾國衞：信不以黨友為親

【明報專訊】立法會政制事務委員會昨日討論選管會提交的區議會選舉報告，報告建議政府研究是否有空間改善提名安排。新思維狄志遠昨在會上關注擬參選者需向「三會」成員索取提名的機制，會否造成不公；政制及內地事務局長曾國衞稱相信三會人士有足夠能力提名合適人選，會以「人才」為考慮，不會「以黨友為親」的角度出發，毋須過度臆測。
選管報告倡研改善提名安排
狄志遠昨稱，三會、關愛隊及區議會系統間的關係緊密，關注以「較局限的圈子」組成提名機制，會否影響不同政治光譜人士的參與空間，並舉例稱他為黨友向三會成員尋求提名被拒，原因是該成員有黨友參選。
曾國衞回應，三會成員會以人才為提名考慮，強調目前已有合理渠道，讓有意參選者接觸三會成員，但也會審視是否有改善空間。
會上多名議員建議政府考慮於內地設置票站，工聯會黃國建議政府研究可否在大灣區設票站，以便內地港人投票，民建聯議員林琳則建議局方研究本港駐內地辦事處用作票站，讓身處內地較偏遠地區工作的港人毋須回港投票。
議員倡設內地票站
政制局：執法問題非常複雜
政制及內地事務局首席助理秘書長戚瑜暉稱，在大灣區或香港境外設票站，涉及執法問題，例如牽涉賄選、舞弊等非法行為的法例，如何在內地執行是「非常複雜的問題」。曾國衞則說，除了法律問題，投票過程的安排等都涉及與內地的配合，需謹慎考慮。
另外，選委界譚岳衡和謝偉俊均建議局方減省選民登記的過程，讓持永久居民身分證的市民自動成為選民，戚瑜暉表示目前的選民登記制採取自願性質，若改動需更詳細討論。