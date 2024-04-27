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港聞二

環署稱庫存夠用兩月 指定垃圾袋暫停生產 生產商憂變長期 促列明未來3月產量

【明報專訊】政府最快下月交代垃圾徵費會否8月1日正式實施，環保署因應計劃，早前批出9份指定垃圾袋供應合約，每份預計價值介乎8100萬至1.83億元；環保署昨稱，因應指定垃圾袋現有庫存量足夠兩個月使用，本月起已要求供應商暫停生產。有不願具名生產商回應本報查詢稱，不希望政府擱置垃圾徵費計劃影響訂單，一旦長期停產恐影響「非常大」，短期內難找其他訂單配合。有立法會議員認為垃圾徵費再延期實施是最務實做法，亦有議員不同意再延期，稱政府推動重大政策需有魄力。

環保署昨日回覆本報查詢表示，垃圾徵費原定今年4月1日實施，為確保零售市場有穩定及充足供應，指定袋供應商已於去年11月下旬開始生產。署方稱庫存現已有足夠約兩個月使用的指定袋，由於垃圾徵費延至8月1日實施，供應商暫毋須生產額外指定袋亦能滿足實施前後需求。

稱暫可應付停一月損失

「倘取消合約要求賠償」

9份配合實施垃圾徵費的供應指定袋合約由4間公司投得。本報記者昨以致電或電郵方式聯絡，其中3間無回應，餘下一間不願具名的生產商向本報表示政府指示含糊，「一段時間想生產多啲，一段時間就話停產」，幸好公司具規模，可暫應付停產一個月的損失，但長期停產將影響「非常大」，「短嘅停產我哋唔會要求賠償，如果取消合約我哋當然要求賠償」。該生產商又稱，理解政府因應需求調整產量，冀當局提供穩定和清晰的生產計劃，列明未來3個月指定袋生產量。

該生產商續稱，垃圾徵費議題早於10年前討論，並曾諮詢，當時獲絕大部分業界代表支持，又說早前已添置生產線及增聘數十名員工生產指定袋，加上指定袋原材料「獨特」、含一定比例可回收物料，未必改用於其他訂單，故希望當局繼續推行。

劉國勳倡徵費分階段推

狄志遠：再延需問責

民建聯劉國勳認為延期是最務實做法，因未準備好而強推，只會引起社會混亂，建議垃圾徵費分階段實施。新思維狄志遠不同意8月要再延期，並指一旦再延期實施，需有負責官員問責。

環保署表示，4月1日展開「先行先試」計劃，務實、深入和細緻檢視不同人在徵費下於不同場景棄置垃圾的流程和實際操作，蒐集意見和觀察他們對垃圾徵費的準備程度，並整理和分析相關數據，試行報告將在5至6月向立法會交代。

明報記者

（垃圾徵費）

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