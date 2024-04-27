上載照片宣傳診所醫生 梁國齡除牌一月緩刑半年

梁稱無參與運作 醫委「極質疑」

梁被指作為註冊醫生，於2021年7月沒採取足夠步驟，防止其facebook專頁「良醫生Dr Ares」發布4名在翹康醫務中心執業的醫生的名片。

判辭指梁國齡前年6月向醫委會初級偵訊委員會表示，2021年7月偕妻子到該診所，因妻子參與成立和設計診所，他當時為診所拍照，並在facebook專頁上載有關診所的帖文，以表達對妻子完成工作的欣賞。他確認載有相關醫生名片的照片由他拍攝，但他在診所取得名片，該等醫生無給他名片。梁於2022年6月13日移除帖文，5日後永久關閉該facebook專頁。

梁國齡去年6月再向初級偵訊委員會稱，他於2020年6月至2022年7月擔任康健國際醫療集團營運總監，2021年7月無參與翹康醫務中心運作；惟醫委會對梁國齡聲稱2021年7月無參與翹康醫務中心運作及該年後每周只在中心診症數次的說法有「極大質疑」。

醫委會又認為梁是以醫生身分開設專頁，指梁曾稱專頁用作提升對新冠病毒意識，原意是在公眾拒絕接種之時宣傳新冠疫苗，但該帖文無提及疫苗。

梁稱，有關帖文是希望向專頁追蹤者分享疫情期間對保護病人健康採取的措施，醫委會則認為帖文提及上述內容，有為該4名醫生宣傳專業服務的效果，又認為無任何合理原因讓梁國齡將拍攝有4名醫生卡片的照片上傳到專頁，因此裁定專業失當。