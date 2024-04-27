鄧桂思醫生傳召證人 指肝炎未必因乙肝復發

通常停藥一月始病發 指時間不符

早前有醫生於死因研訊表示，認同事主因為未獲處方乙肝抗病毒藥引致肝炎發作，其後肝衰竭。涉案兩名醫生一方昨傳召曾任明愛醫院病理顧問醫生、病理組織專家崔文山出庭作供，對於另一醫生撰寫報告指事主肝炎病發，他認為報告沒解釋為何事主出現漿細胞，並提出疑點。崔文山表示，通常停藥一個月後才會病發，但事主當時仍然服用類固醇，因此他指出病發時間不脗合。另外，崔文山質疑事主是免疫耐受者，而且研究結果並無先例。

或免疫性 研訊主任：報告有考慮

死因裁判官問到，病人服食高劑量類固醇和沒服抗病毒藥，有沒有可能導致肝衰竭；崔文山表示，「醫學上無100% never say no（永遠否定的情况），我都唔夠膽100% exclude（排除）呢個possibility（可能）」。對於崔文山覺得醫生很多時診斷或因病人患有乙肝而被「誤導」，死因研訊主任指出，醫生經過「望聞問切」診斷，報告亦反映醫生考慮過病人可能出現自身免疫性肝炎；崔文山同意說法。崔在報告指出，事主對免疫球蛋白M和乙肝病毒e抗原呈陰性，不是乙肝復發所致，惟經過庭上討論後，崔更正為「或許」不是乙肝復發所致。研訊下周一（29日）續。

【案件編號：CCDI 808/17】

（死因研訊）