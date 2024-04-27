護士無查維生指數 聯院調查：忙交更不熟流程

委員會調查發現引入e-Vital後，病房需更改工作流程，護士處理病人入院程序時，分別要在護士站電腦系統輸入護理指令，以及在平板電腦輸入與e-Vital有關指令，而平板電腦放置在病房內遠離護士站位置。事主入住病房時正值護士交更，護士忙於交接收症指示，完成電腦系統輸入操作和各項醫療程序後，由於不熟悉新工作流程，忽略於平板電腦輸入電子維生指數指令。

調查又發現護士在臨牀交接工作中，未有覆檢醫生就新入院病人要求的指令，以及未有恆常檢視所有病人電子維生指數紀錄是否齊全及有否更新，令護士不察覺系統未有輸入指令。

委員會提出4項改善建議：（1）重新設計工作流程，將平板電腦設置在靠近護士站電腦位置，加強工作效率及減低出錯風險；（2）與資訊科技及醫療信息部門探討提升e-Vital；（3）加強執行護士臨牀交接指引，將檢視e-Vital紀錄及病人維生指數評估納入恆常臨牀交接程序；（4）提醒醫護加強使用e-vital，包括維生指數圖表。聯合醫院稱已聯絡家屬解釋調查結果，並轉交死因裁判官跟進。