去年末季11醫療風險警示 體內遺留工具物料佔逾半 輸尿導管未取出 排尿困難始揭發

左右眼需不同手術 標記模糊出錯

11宗醫療風險警示事件包括兩宗錯誤部位施行程序個案。有患者原定右眼做預防激光虹膜切開術及左眼白內障手術，惟最後雙眼被安排激光手術。報告指右眼激光手術當日有為患者事前檢查，在右額標記，但因燈光昏暗和需用塑膠保護罩防感染，令右額記號模糊，最終雙眼做同一手術。報告指當場發現出錯，患者沒出現不良影響或併發症。

至於手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內個案，一名有腎結石病史的病人曾在泌尿科診所跟進治療，曾獲發一封重新安排診症時間的轉介信，半年後病人因尿路敗血症入院，緊急置入JJ導管，出院時診所發出一封新轉介信說明導管置入情况。但跟進治療時，未能在患者病歷找到最新轉介信，只見首封轉介信，負責醫生在檢視膽道胰管磁振造影術結果後未發現結石及腎積水，便結束治療，未取出JJ導管。

其後該病人因排尿困難入院，發現體內導管的遠端線圈有3.3厘米硬殼表面（encrustation）並移除導管。報告指已更新輸尿管手術臨牀數據框架，確保輸尿管在特定時間內移除。

醫生錯誤輸入10倍劑量指令

據重要風險事件類別呈報的個案有19宗涉藥物，有一宗涉及醫生建議向一名出現過敏性休克的病人處方0.5毫克腎上腺素，惟另一醫生在住院病人藥物處方系統（IPMOE）錯誤輸入5毫克指令，護士根據處方注射，即原定劑量的10倍。醫管局稱已深入檢討及分析事件根源，防止發生同類事件。