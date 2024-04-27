明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兒童流感病情趨重 醫生促打針 入院個案增 病房近飽和 醫局料流感季短期未完

【明報專訊】本港過去一周有兩名兒童感染流感病毒後死亡，近期小學感染流感宗數亦增加。醫管局昨稱，近一兩周兒童求診及兒科病房入住率有明顯升勢，兒科病房已接近飽和。港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀教授葉柏強指出，近期有公院兒科病房爆滿，且不少兒童感染流感普通個案因症狀嚴重，留院時間較以往增加，不少需留醫一周。他相信流感高峰期將延續數周甚至一兩個月，會較以往長，呼籲家長盡快安排子女接種流感疫苗。

醫管局兒科統籌委員會主席李國彪昨在港台節目《千禧年代》表示，兒童求診個案及兒科入住率近一兩周有明顯上升趨勢，主要涉及上呼吸道病毒感染個案，兒科病房已接近飽和，局方嚴陣以待，有足夠人手應付，並料流感季節不會太快完結。

留院時間多數近一周

家庭醫生林永和向本報稱，復活節及清明長假期後，兒童流感個案較平日增加三至四成，目前流感和其他呼吸道病毒個案皆呈升勢，提醒家長為兒童接種疫苗。葉柏強指出，除了流感病毒，兒童鼻病毒、腸病毒、肺炎支原體等上呼吸道感染個案明顯增加，且不少兒童感染多種病毒，病情相對嚴重，故留醫較長時間，即使感染普通流感的兒童亦多數住院5至7日。

今個冬季流感高峰已錄得兩宗兒童死亡個案，其中6歲女童併發腦病變（見表）。葉柏強最擔心流感病毒進入兒童中樞神經系統，引發病毒性腦炎併發症，相信近期部分兒童流感嚴重及死亡個案與急性壞死腦炎有關。

本港今個流感季節已持續逾3個月。葉柏強指今個流感季節較往年長，料與新冠疫情後兒童對流感病毒的抵抗力變差有關，感染後康復時間變長，而且主流病毒株從甲型H3轉為甲型H1，相信高峰期將延續數周甚至一兩個月。

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華預料，今個流感季節或會持續至5月底，呼籲家長盡早帶兒童接種流感疫苗，並預防新冠病毒等其他上呼吸道感染，做好個人防護，兒童在人多擠逼地方應戴口罩。

新增兩童染新冠留醫ICU

關日華稱，若兒童感染流感後持續高燒、食欲不振、無小便，甚至神志不清、呼吸困難、抽筋等，應及時求醫，又提醒有心臟病、肺炎、哮喘等病史的兒童感染流感後，更有可能出現嚴重併發症。

衛生防護中心昨公布兩宗兒童感染新冠病毒嚴重個案，皆無接種新冠疫苗，包括過往健康良好的6個月大男嬰，本月20日發燒及流鼻水，本周二（23日）向私家醫生求醫，翌日經急症室入住瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，臨牀診斷為新冠病毒併發敗血性休克。另一名過往健康良好的5歲女童，本月20日起咳嗽並向私家醫生求醫，翌日發燒及抽搐，經急症室入住瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，經診斷為新冠病毒併發持續腦癇狀態。

相關字詞﹕林永和 關日華 葉柏強 兒童 流感病毒 流感高峰期

上 / 下一篇新聞

少3.5億 68億T4路下周再闖關 省隔音屏物料縮單車天橋 有議員歡迎有憂難回本
少3.5億 68億T4路下周再闖關 省隔音屏物料縮單車天橋 有議員歡迎有憂難回本
中大申6.5億建科研大樓 主力AI
中大申6.5億建科研大樓 主力AI
黃雨掛5小時 荃灣華永塌護土牆損兩墳
黃雨掛5小時 荃灣華永塌護土牆損兩墳
【日月掠影】2001年5月20日：殺雞抗禽流感 中央屠宰未成事
【日月掠影】2001年5月20日：殺雞抗禽流感 中央屠宰未成事
18手槍逾百子彈藏迷仔倉 槍王被捕 部分疑外國購入 警暫料何孟強愛槍非涉激進活動
18手槍逾百子彈藏迷仔倉 槍王被捕 部分疑外國購入 警暫料何孟強愛槍非涉激進活動
何孟強曾任電影指導屢藏槍入獄 獲成龍求情
何孟強曾任電影指導屢藏槍入獄 獲成龍求情
官斥有辱警隊 警認收賄泄情報囚4月
官斥有辱警隊 警認收賄泄情報囚4月
屠龍領導留庭閱6小時Tg 確認警擷取內容
屠龍領導留庭閱6小時Tg 確認警擷取內容
華豐法團主席涉開無牌賓館 牌照處查
華豐法團主席涉開無牌賓館 牌照處查
通訊辦確認派「7」字頭號碼 停59萬涉詐騙電話
通訊辦確認派「7」字頭號碼 停59萬涉詐騙電話
去年末季11醫療風險警示 體內遺留工具物料佔逾半 輸尿導管未取出 排尿困難始揭發
去年末季11醫療風險警示 體內遺留工具物料佔逾半 輸尿導管未取出 排尿困難始揭發
護士無查維生指數 聯院調查：忙交更不熟流程
護士無查維生指數 聯院調查：忙交更不熟流程
鄧桂思醫生傳召證人 指肝炎未必因乙肝復發
鄧桂思醫生傳召證人 指肝炎未必因乙肝復發
上載照片宣傳診所醫生 梁國齡除牌一月緩刑半年
上載照片宣傳診所醫生 梁國齡除牌一月緩刑半年
環署稱庫存夠用兩月 指定垃圾袋暫停生產 生產商憂變長期 促列明未來3月產量
環署稱庫存夠用兩月 指定垃圾袋暫停生產 生產商憂變長期 促列明未來3月產量
狄志遠指三會提名制礙參選 曾國衞：信不以黨友為親
狄志遠指三會提名制礙參選 曾國衞：信不以黨友為親
私隱署稱CCTV設計符條例 指私隱權非絕對 為治安可豁免
私隱署稱CCTV設計符條例 指私隱權非絕對 為治安可豁免
防劏客 「的士大使」短駐纜車站
防劏客 「的士大使」短駐纜車站
稱母從小提勿插手父生意 「會整死你」 林偉鈞自言papa's boy 驚訝不獲分產
稱母從小提勿插手父生意 「會整死你」 林偉鈞自言papa's boy 驚訝不獲分產
物管貪污投訴升三成 廉署稱因關注增 伙物監局增業界培訓
物管貪污投訴升三成 廉署稱因關注增 伙物監局增業界培訓
《防貪指南》分析20個案 籲要求物管職員申報利益
《防貪指南》分析20個案 籲要求物管職員申報利益
李鄭屋邨委員被斬案 同行目擊者：5秒中3刀
李鄭屋邨委員被斬案 同行目擊者：5秒中3刀
六度晤黎 稱對方提3戰線「推爆政府」 陳梓華：難認為街頭、國際線全合法
六度晤黎 稱對方提3戰線「推爆政府」 陳梓華：難認為街頭、國際線全合法
認向警稱「與李宇軒交情淺」撒謊 盼助李開脫
認向警稱「與李宇軒交情淺」撒謊 盼助李開脫
警本月檢3830萬元毒品拘61人 5未成年
警本月檢3830萬元毒品拘61人 5未成年
九市速遞：粵首季GDP升4.4% 工業增長快 深圳6.4%冠全國 省統計局：經濟仍待回升
九市速遞：粵首季GDP升4.4% 工業增長快 深圳6.4%冠全國 省統計局：經濟仍待回升
九市速遞：蘋果前高層籲內企「出海」覓商機
九市速遞：蘋果前高層籲內企「出海」覓商機
九市速遞：橫琴無人巴剷綠化帶 公司稱有人
九市速遞：橫琴無人巴剷綠化帶 公司稱有人
九市速遞：大型無人機首跨海 海南飛珠海運半噸貨
九市速遞：大型無人機首跨海 海南飛珠海運半噸貨
九市速遞：長隆開課 招「珊瑚研究員」
九市速遞：長隆開課 招「珊瑚研究員」
灣區手記：又見核酸 ／文：尚東美
灣區手記：又見核酸 ／文：尚東美
【Emily】粗口車結緣 Tyson Yoshi做小學頒獎嘉賓
【Emily】粗口車結緣 Tyson Yoshi做小學頒獎嘉賓
【Emily】滬港合作會議 15領域65項目達共識
【Emily】滬港合作會議 15領域65項目達共識
【Emily】立會7議員5月東盟考察
【Emily】立會7議員5月東盟考察
【Emily】副廉政專員訪歐商國際反貪
【Emily】副廉政專員訪歐商國際反貪
【Emily】「走塑有賞」App換鋼餐具 所需印花12變3
【Emily】「走塑有賞」App換鋼餐具 所需印花12變3