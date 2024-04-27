兒童流感病情趨重 醫生促打針 入院個案增 病房近飽和 醫局料流感季短期未完

醫管局兒科統籌委員會主席李國彪昨在港台節目《千禧年代》表示，兒童求診個案及兒科入住率近一兩周有明顯上升趨勢，主要涉及上呼吸道病毒感染個案，兒科病房已接近飽和，局方嚴陣以待，有足夠人手應付，並料流感季節不會太快完結。

留院時間多數近一周

家庭醫生林永和向本報稱，復活節及清明長假期後，兒童流感個案較平日增加三至四成，目前流感和其他呼吸道病毒個案皆呈升勢，提醒家長為兒童接種疫苗。葉柏強指出，除了流感病毒，兒童鼻病毒、腸病毒、肺炎支原體等上呼吸道感染個案明顯增加，且不少兒童感染多種病毒，病情相對嚴重，故留醫較長時間，即使感染普通流感的兒童亦多數住院5至7日。

今個冬季流感高峰已錄得兩宗兒童死亡個案，其中6歲女童併發腦病變（見表）。葉柏強最擔心流感病毒進入兒童中樞神經系統，引發病毒性腦炎併發症，相信近期部分兒童流感嚴重及死亡個案與急性壞死腦炎有關。

本港今個流感季節已持續逾3個月。葉柏強指今個流感季節較往年長，料與新冠疫情後兒童對流感病毒的抵抗力變差有關，感染後康復時間變長，而且主流病毒株從甲型H3轉為甲型H1，相信高峰期將延續數周甚至一兩個月。

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華預料，今個流感季節或會持續至5月底，呼籲家長盡早帶兒童接種流感疫苗，並預防新冠病毒等其他上呼吸道感染，做好個人防護，兒童在人多擠逼地方應戴口罩。

新增兩童染新冠留醫ICU

關日華稱，若兒童感染流感後持續高燒、食欲不振、無小便，甚至神志不清、呼吸困難、抽筋等，應及時求醫，又提醒有心臟病、肺炎、哮喘等病史的兒童感染流感後，更有可能出現嚴重併發症。

衛生防護中心昨公布兩宗兒童感染新冠病毒嚴重個案，皆無接種新冠疫苗，包括過往健康良好的6個月大男嬰，本月20日發燒及流鼻水，本周二（23日）向私家醫生求醫，翌日經急症室入住瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，臨牀診斷為新冠病毒併發敗血性休克。另一名過往健康良好的5歲女童，本月20日起咳嗽並向私家醫生求醫，翌日發燒及抽搐，經急症室入住瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，經診斷為新冠病毒併發持續腦癇狀態。