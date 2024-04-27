黃雨掛5小時 荃灣華永塌護土牆損兩墳

昨中午12時許，荃灣華人永遠墳場第8段近17台與18台之間，一幅20米乘4米護土牆倒塌，有墓碑倒塌被沙泥掩蓋。消防災難應變救援隊帶同搜救犬和生命探測器到場搜索，確認無人受傷被困。土木工程署及屋宇署派員調查。

華永會表示，擋土牆因連日大雨倒塌，正聯絡受影響墓地家屬跟進。華永會稱一直關注轄下墳場範圍內擋土牆及斜坡安全，除日常派員巡查，亦會定期聘合資格顧問公司檢測，按政府指引修葺擋土牆及斜坡。

另外，打鼓嶺有農場在大雨後成澤國，農作物被浸。立法會議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明在facebook上載相片，稱水浸已成慣例，反映北部都會區排水工程及基建需加快。

料驟雨將漸減 周二復密

天文台昨早8時35分發出黃雨警告，下午1時45分取消，其間本港大部分地區錄得超過30毫米雨量，西貢及沙田區更超過100毫米。天文台表示，與低壓槽相關的強雷雨區正影響廣東沿岸地區，預料今日雨勢有時較大，稍後驟雨逐漸減少，展望下周一仍有幾陣驟雨，天色較為明朗，下周二及勞動節假期驟雨漸轉頻密及有雷暴。