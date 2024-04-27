中大申6.5億建科研大樓 主力AI

立法會教育事務委員會下周五（5月3日）將討論有關工程，根據教育局提交立法會文件，兩項工程均對學費沒影響，亦不會增加政府的經常財政負擔。

設施配合生物醫學納米技術

擬建的中大科研實驗大樓位於中央校園，可通往鄰近的何善衡工程學大樓，預計可提供約4650平方米淨作業樓面面積，逾85%空間用作研究實驗室及實驗室寫作空間，容納約1000師生，支援資訊及通訊科技領域的多個人工智能範疇，包括電腦視覺、電腦繪圖及虛擬實境、語音技術、智能機械人學、量子信息科學及科技等。

港大申2億改建梁銶鋸樓 加實驗室

該大樓的科研設施亦會配合生物醫學工程和納米技術等的科技應用，例如製備生化樣本採用的尖端技術、動物造影和機械手術所需的設施等。中大預計獲批款後約3年半內竣工。

港大則擬改建1988年建成、現為經管學院總部的梁銶琚樓，重組及翻新當中18個樓層，預計可提供約10,280平方米淨作業樓面面積，其中約65%空間將用作開放式實驗室、研究設施等，容納最少50組研究員和研究生，約1400人。

港大預計，大樓改建後可改善研究實驗室空間不足的問題，有利推動多個學術領域如人工智能及人機相互關係、自動操作系統、地理空間信息及環境可持續發展等的協作研究活動。校方料工程可於獲批款後分期展開，約兩年竣工。