少3.5億 68億T4路下周再闖關 省隔音屏物料縮單車天橋 有議員歡迎有憂難回本

T4主幹路早於2004年提出，遭居民反對影響景觀。政府去年拋出逾70億元工程方案，部分議員認為造價太高，表明反對當局上月在財委會開會前一日撤回申請，稱要增潤討論文件。運物局提交文件稱，為回應議員對工程造價關注，參考議員意見及盡量平衡各方利益後，土拓署在不影響工程功能大前提下，更新擬議工程範圍、估計工程項目費用及現金流量估算。

局方：原擬一併提升設施 已盡壓

運物局稱，新方案較早前造價減約5%，包括在附屬道路系統下，整合現有交通管制及監察系統，可節省約4000萬元；亦將採用成本較低的傳統物料建造隔音屏障，節省約1.2億元。修訂方案亦縮減一部位於大涌橋路的升降機及橫跨城門河道的單車天橋，共節省約1億元，另將縮減環境美化工程規模，節省約3000萬元。因應工程規模縮減，相應可減少駐工地人員薪酬及應急費用，節省約6420萬元。

運物局稱，原希望透過工程契機，一併提升其他便民利民設施以達協同效應，惟因應現時社會對公共財政關注，當局已盡量降低工程造價，爭取議員支持，使工程適時推展，避免再次耽誤新界東及北部都會區的長遠發展。

張欣宇稱有時效 建繞道後價值減

香港新方向張欣宇昨回應本報查詢時無直接表態是否支持或反對，只稱需再檢視數據，「（方案）點都要有決定」。他稱基建非「街市講價」，即使減價3億元仍達近70億元，認為更重要是成本效益。他稱該項目有「時效」，當沙田繞道建成，價值便降低，「唔係你唔起單車徑就解決到」，14年後亦只能收回成本50億元。

新界東南議員林素蔚不滿意下調幅度，認為68.1億造價仍非常昂貴，目前傾向投棄權票，正進一步收集當區居民意見，屆時會與造價、功能、社會效益一併考慮是否投反對票。

李世榮：非只惠沙田友 無選擇中選擇

民建聯李世榮歡迎政府重新檢視預算，又稱興建T4主幹路有急切性，並非只惠及沙田及馬鞍山居民，對途經九龍、北都、來往香港及內地的巿民亦有好處，興建T4主幹路是無選擇中的選擇。實政圓桌田北辰認為T4工程有助紓緩交通，而同時政府會承諾沙田繞道工程也會上馬，目標最快2039年完成，可紓緩大埔道交通。

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