九市速遞：粵首季GDP升4.4% 工業增長快 深圳6.4%冠全國 省統計局：經濟仍待回升

「有效需求不足 外部形勢複雜」

廣東省統計局指出，廣東首季經濟持續恢復、開局良好，良好因素不斷積累，但外部形勢仍複雜嚴峻，有效需求仍不足，經濟有待回升向好。全省規模以上工業增加值0.91萬億元，按年增6.1%，增幅比去年首季和去年全年分別增4.7及1.7個百分點。重點行業增加值方面，電腦、通訊和其他電子裝置製造業增18.2%（較去年同期，下同），電氣機械和器材製造業增2.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業增26.1%，化學原料和化學製品製造業增5.4%。分產品看，新能源汽車、智能手機、集成電路產量分別增13.9%、32.6%、42.8%。

集成電路產量增四成

第三產業（服務業）方面，第一季度增加值達1.87萬億元，按年增3.5%。當中交通運輸、倉儲和郵政業，租賃和商務服務業，以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業分別比去年首季增12.7%、10.0%、9.0%。

此外，廣東首季固定資產投資比去年首季增4.0%，增幅比去年全年升1.5個百分點。工業投資增23.5%，其中電腦通訊和其他電子裝置製造業增30.2%，電氣機械和器材製造業增28.4%，先進製造業、高技術製造業分別增22.4%及33.3%。

廣東省統計局局長楊新洪稱，該些指標增長體現市場與企業對高技術裝置、產品的關注與青睞，正體現廣東加快發展培育「新質生產力」、積極推動產業轉型升級。

深圳科研產量急增

深圳市統計局亦於周四（25日）發布，今年首季生產總值為8314.98億元，按年增6.4%，增幅跑贏全國（5.3%）、全省（4.4%）。其中全市規模以上工業增加值按年增11.5%，比上年同期升7個百分點；高技術製造業投資增106.1%，高技術產品產量持續急增，3D打印裝置、電子組件、服務機械人產品產量分別增62.9%、72.0%、45.6%。

明報記者