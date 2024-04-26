漏水問題剛上庭 法團委員土審處外捱斬

昨午12時40分，66歲彭李達與妻子行經油麻地茂林街及志和街交界時，一名20多歲男子持約一呎長刀向彭施襲，男子得手後把刀收回背囊並跑到北海街，登上一輛私家車逃去。事主右邊胸口有15厘米割傷，左前臂有5至6厘米割傷。附近一餐廳職員見狀報警，事主清醒，由妻子陪同被送往伊利沙伯醫院。

現場遺下血迹及急救用品，警方圍封調查並向附近店舖及酒店職員了解。案件列傷人案，交由油尖警區重案組第三隊跟進，正追緝一名20至30歲、瘦身材的中國籍男子，案發時戴米色帽，穿綠色外套及黑色長褲，背黑色背囊。

事主遭上屆法團主席入稟

據了解，彭李達早前因單位滲水問題遭入稟。翻查法庭資料，昨早10時半，土地審裁處就該案件作進一步指示聆訊。彭為答辯人，申請人為上屆法團主席劉貴華。

屋邨去年高價工程 居民重選法團

李鄭屋邨去年就高價更換升降機工程起爭議，居民其後開會投票重選法團，遭原法團入稟土地審裁處質疑程序不公。