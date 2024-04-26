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代購網店執笠走數40萬 兩前董事被捕

【明報專訊】生活用品代購網店Choco Cloud Kids月初突然宣布結業，海關接獲逾400宗舉報，指未能收到貨物及安排退款，涉案貨款共約40萬元，前日拘捕兩名公司前董事，涉嫌於銷售時不當地接受付款，違反《商品說明條例》。兩名被捕男子現正保釋候查。海關將循刑事方向調查公司的結業原因，不排除會有進一步的拘捕行動。

Choco Cloud Kids月初結業令訂購貨品顧客無法取貨及退款，海關截至昨日共收到451宗投訴舉報個案，涉及不同的生活用品雜貨，包裝服裝、美容及化妝品、健康食品及口罩等，共涉及金額約40萬元，當中最大宗交易金額涉及2萬元。

海關指違商品例 涉不當接受付款

海關以《商品說明條例》及循不當地接受付款方向調查，於前日採取行動，拘捕兩間公司各一名前男董事，年齡分別33歲及38歲，涉嫌於銷售貨物時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。海關呼籲市民曾在該網店購物至今未收貨而未舉報，應盡快聯絡海關提供資料，包括購買單據。

網店由兩間公司營運，本月初於網頁宣布因嚴重資不抵債，無新資金注入下無法繼續營運，並已於2024年4月4日按勞工法例遣散所有工作人員並結業，公司目前正安排清盤程序。

相關字詞﹕違反商品說明罪 商品說明條例 網購 海關

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