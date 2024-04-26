財案辯論議員關注盛事效益 洪雯倡研擴稅基加水費

指Chubby Hearts「無乜商業價值」

政府積極透過舉辦盛事振興旅遊業，多名議員促請當局審慎理財。葛珮帆指出，市民不滿政府財赤卻胡亂花錢，舉例資助「Chubby Hearts」不能改善市民生活，「780萬整個心心，值不值就見仁見智，但很多市民覺得無乜商業價值」。馬逢國亦認為，盛事活動的執行有改善空間，強調活動需帶來長遠效益，包括能吸引多少的遊客專程來港、引起的國際關注、能否成為香港的標誌活動等，「而不是氣球飄在空中，全港有一半人口看到，就叫做成功」。

港人北上消費熱潮持續，新民黨黎棟國說深圳的服務業水平一直進步，「開始拋離香港」，認為無論本港舉辦多少盛事活動，倘旅客購物、用餐時「一肚氣」，只會產生反效果。他認為市道不景，香港應「反求諸己」，促請政府直接面對問題核心，改善服務水平。

洪雯：免礙營商 短中期難徵新稅

政府上年度財政赤字為1016億元，今年度預算赤字則為481億元。洪雯認為，本港「樓股齊跌，人才流失」，公共財政的可持續性首當其衝，憂慮將步入結構性財赤。她表示為免影響營商環境，本港短、中期沒有條件增加新稅項，惟應該開始研究，並建議短期推動市民進入勞工市場，以增加納稅人數目，並調整急症室、水費等公共費用，達至用者自付。