《選擇》明年起免費 網上閱覽 刊物停售

特首李家超致辭時充分肯定消委會的工作及努力，指現今市民消費時面對不公平情况，都懂得說：「你信唔信我去消委會度投訴你？」，問題會更快得到解決。他表示，這代表消委會半世紀以來建立的專業、可靠、具公信力的形象已深入民心。

訂戶7月起可索退款

1976年創刊的《選擇》於2004年1月推出網上版，目前與實體版同樣每期售12元，網上版亦可以8元購買個別文章，明年起將開放供市民免費網上閱覽，刊物停售。

實體刊物贈閱長者中心圖書館

消委會稱，訂戶今年仍會如期收到月刊，該會明年1月起為2700名訂閱期橫跨到2025年的訂戶安排退款，訂戶只需於今年7月2日至年底前，填妥經電郵、網上下載或郵寄傳送的退款確認表格後，交回消委會即可。

主席陳錦榮在酒會向傳媒表示，今次並非完全停止印刷，月刊仍會保留一定數量的實體版，以贈閱形式發送到長者中心、社區組織及公共圖書館等，供市民閱覽。他說，《選擇》轉為免費網上提供的決定是經過一年的討論，趁昨日50周年酒會公布，認為做法可造福市民。