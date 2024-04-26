稱「芝大廈」三房終生禮物 林明珠：建岳擬注入麗新填氹 遭父阻

倘屬借款應有借據 從未見過

林明珠昨繼續作供，接受原告方、代表林百欣遺產管理人的大律師提問。聆訊其中一個爭議是三房母女名下公司投資興建上海豪宅「芝大廈」，疑拖欠林百欣近10億元。原告方表示，根據約於1999至2002年的信件來往，麗新集團形容為工程借款，三房的公司則否認借貸。林明珠庭上解釋，父親向各房子女分發饋贈，「芝大廈」是父親給予三房的終生禮物（lifetime gift），讓她和母親發展事業。

原告方指出，三太曾去信林百欣，稱正與銀行商討還款。林明珠反駁，母親沒商業經驗，不會獨自前往銀行，「母親只會和內地官員談談老上海、用上海話聊天，不可能和銀行職員溝通」。她重申，若有關款項是借款，雙方應簽下借款協議，但她從未見過。

遺產管理人質疑價值 明珠：至少是帳面資產

林明珠透露，麗新集團曾投資富麗華酒店導致負債虧損，1998年陷入艱難時期，父親勃然大怒，家人希望調動資金。她提及，二房兒子林建岳有意將「芝大廈」注入麗新，以解決財困。她曾於建築工地收到父親來電，着她不要下去，阻止她和林建岳爭執。父親力勸項目「不屬於你（林建岳）」，最終她和林建岳沒爭吵。

原告方質疑，三房母女投資「芝大廈」的公司，最終資不抵債清盤，為何林建岳有意接手項目獲利。林明珠解釋，麗新需要現金流彌補虧蝕，「芝大廈」至少是帳面上資產，但無法回答「芝大廈」是否商業成功。

林明珠憶述2003年11月和父親、三房母親等人在中環文華酒店用膳，父親看來沒有精神病况。她稱，父親沒談及訂立遺囑，但稱如有事情發生，「你們要去找保險箱」。聆訊今續，三房兒子林偉鈞將作供。

【案件編號：HCAP 4/11】