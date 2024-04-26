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港聞二

多一童甲流亡 衛署：爆發或增

【明報專訊】本港今個流感季節持續逾3個月，再多一名女童感染流感後離世，為過去一周第二名兒童死亡。公院兒科病牀使用率反彈，由前一周80%回升至最新94%。衛生署衛生防護中心預計流感季節將持續一段時間，未來數周或錄得更多爆發和重症。不過，醫管局周一（22日）起將服務高峰期調低至處於監測階段，局方稱是經嚴密監察服務情况、運作需求及數據後調整。

醫局從服務高峰降至監測

死者為過往健康良好、曾接種本季流感疫苗的6歲女童，感染甲型H1流感併發腦病變，上周五起發燒，翌日入住威爾斯親王醫院兒童深切治療部，同晚轉送香港兒童醫院兒童深切治療部，周二（23日）離世。

衛生防護中心昨稱，今個流感季節錄得20宗兒童流感嚴重或死亡，包括兩宗死亡；四分之三（15宗）無打本季流感疫苗。中心稱本地流感活躍程度處於高水平，主流病毒株從甲型H3逐漸變為甲型H1，未來數周或會錄得更多爆發和重症。

兒科病牀使用率反彈

醫管局數據顯示，公院內科病牀使用率過去6周整體呈跌勢，由上月12至18日的112%，跌至最新本月16至22日的107%；兒科病牀使用率由上月12至18日的98%，跌至本月9至15日的80%，但最新一周回升至94%。

醫管局回覆稱在新服務需求應對計劃下，會持續監察公院服務數據及評估需求，需要時彈性調整及採用不同應變；近期流感仍活躍，局方會繼續關注病人醫療需要，提供適切治療。

相關字詞﹕流感高峰期 流感疫苗 兒童 醫管局 流感 衛生防護中心

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