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九成牙醫下月推免費檢查 料惠10萬人 學會稱畢業生綁衛署無礙私營

【明報專訊】香港牙醫學會下月舉辦「香港健齒周2024」，逾九成牙醫將免費為香港市民提供一次口腔檢查、諮詢及X光檢查，料約10萬人受惠，冀能提升大眾對口腔健康的關注。政府擬修例最快明年強制本地牙科生畢業後在衛生署實習最少一年，牙醫學會會長陳超余認為現時是「好時機」，私營牙醫市場因經濟下行而擴張放緩，人手需求不高，相信強制實習對私營牙醫人手影響有限。

健齒周下月9至14日舉行，市民昨起可聯絡相熟牙醫或到參加的牙科診所查詢及預約（見表）。牙醫學會稱今次活動不會提供其他醫療服務，但會提供一份檢查報告，市民可據報告求醫，繼續跟進口腔健康。

引衛署資訊 九成港人有牙周病呈年輕化

牙醫學會引用衛生署資訊稱，本港有90%成年人患上不同程度牙周病，牙周病近年呈年輕化趨勢。副會長曾憲紀稱，不少市民習慣「牙痛先去搵牙醫」，提醒市民須重視定期口腔檢查，冀活動為未出現牙痛等症狀的市民提供就醫機會，及時發現潛在問題。

本港與內地恢復通關後不少市民「北上睇牙」，被問是否想藉活動提高市民對本地牙醫信心，陳超余稱本地牙醫「不嬲都信心爆棚」，且持續進修維持水準，相信市民體驗服務後會做出適當選擇。

政府擬修例增設新途徑引入非本地培訓牙醫。陳超余稱學會歡迎所有合資格人才加入行業，引入非本地培訓牙醫是「標靶性措施」，相信公營人手短缺能在兩三年改善。

街症需久候 社協盼明年推公私合作

最新審計報告發現，11間提供牙科街症的衛生署診所中，4間診所有人約等候最少7小時取籌，2022/23年度牙科街症服務籌額較2018/19年度減五成。社區組織協會幹事連瑋翹昨在港台《千禧年代》稱，衛生署由早上登記改為凌晨登記，可避免露宿輪候，但市民仍需長時間排隊及變相前往診所兩次。他認為核心問題在牙科街症籌額不足，冀明年公私營牙醫可合作。

醫衛界議員林哲玄建議政府積極考慮做好公私營牙醫合作，讓市民有更多選擇，且較立法引入非本地牙醫需時短。他建議採用電子化輪籌，如利用醫健通和「HA Go」，能清晰顯示預約時段和剩餘籌額。

相關字詞﹕香港健齒周2024 香港牙醫學會 牙科 牙醫

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