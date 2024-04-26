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港聞

港聞二

前日遭溜前校巴輾斃 單親司機遺兩子女

【明報專訊】一名校巴司機前日在鑽石山宏景花園遭溜前校巴輾斃，死者前妻昨日透露，死者生前獨力照顧一對子女，子女得悉爸爸死訊後情緒不穩，「唔開心，唔講嘢，成日喊」，她昨仍未了解事件詳情。另前日在流浮山遭溜後貨櫃車撞斃的司機，其幼子昨要應考文憑試。

鑽石山車禍的47歲死者蔡嘉輝離婚多年，一對10多歲子女跟隨爸爸生活，蔡的前妻前日聞悉噩耗後，從內地回港照顧兒女。她稱蔡任職司機多年，是家中經濟支柱，雖然因工作未能多帶子女外出遊玩，但與子女感情良好，就讀中學的子女前日情緒低落，晚上未能入睡，昨日需向學校請假休息，班主任曾來電表達關心。前妻稱未了解事件，警方未聯絡她，反問記者「你哋知道啲咩，可唔可以話畀我聽」，又哽咽說：「始終兩個細路都好細嘛，好似發緊夢咁。」

蔡生前負責接送葵涌奧基英文幼稚園的學生。該校校長Ms. Park向本報稱，蔡今年1月入職，直接受聘於校方，事件詳情不便透露。她形容蔡是好司機，學生都喜歡他，校方對事故感難過，會盡力協助死者家屬。

櫃車夾死司機 幼子昨考DSE

另外，67歲貨車司機袁成珠前日在流浮山遭溜後貨櫃車撞斃。據悉袁為家中經濟支柱，與妻育有兩子，長子在大學就讀最後一年，幼子為應屆文憑試考生，公司至昨午未有聯絡家屬。袁太向傳媒稱，丈夫原為自僱跨境司機，惟其車輛因疫情經濟轉差而斷供，改為受僱，農曆新年前涉事貨櫃車曾因故障需維修。袁太透露幼子昨仍要面對最後一科文憑試，一家目前暫靠積蓄維持生計，自己稍後會找工作掙錢。

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