DSE中史 教師：主考背誦扣題 無政治敏感題 考生：唔會叫你諗好多嘢

今年DSE中史科有6346人報考。該科考試分兩卷，考生可選答題目，卷一題目涵蓋唐初軍事改革和安史之亂、洋務運動、維新措施與辛亥革命等，舉例有試題考問中國建國初時採取什麼外交政策、當時中國和蘇聯的關係變化等。

問獸首銅像於哪場戰爭被掠

聖士提反堂中學助理校長兼中史科主任徐曉琦表示，今年較多直述式題目，問法較去年淺易，若學生不偏讀，可容易駕馭。以卷一問圓明園獸首的題目為例，考問3個獸首在哪場戰爭被掠，徐說可答「第二次鴉片戰爭」；另一分題考問引起此戰爭的事件如「入城問題」、「修約糾紛」，徐稱問法簡單，就「入城問題」，考生可闡述當時廣州人拒洋人入城，並自組團練對抗，雙方關係惡化等，是課本已有的基本知識。至於考問中蘇關係的漫畫題，徐認為亦不難，畫中字眼已提醒雙方關係「由好轉壞」。

僅一進階同意題 供作答方向

基督教香港信義會元朗信義中學中史科主任鄭貝玉表示，今年試題大多屬直述題型，僅得一題為較進階的同意題，問考生是否同意「王莽成功篡位乃個人努力所致」，但她說題目已提供作答方向，考生不需駁論。她又說，近年DSE中史試題多把長題目「拆細」，而今年短答題較難，舉例問唐朝安史之亂時，有別以往考核學生不同人物的責任或爆發背景，今年題目橫跨整個唐朝，亦特別考問兵制，料學生需細閱課本註釋，甚至課外史料方可應付，難度較高。

卷二試題涉及五四運動時期知識分子思想、清末華人精英等。徐曉琦稱，有25分試題考問關於清末華人精英何啟，要求考生析論其對香港醫療和教育等貢獻，學生不難想到何啟在香港提倡西醫發展、助籌建香港大學等事迹。他形容此題較淺，料不少學生選答，「懂背書，可以取高分」。

考生黃同學表示整體試題不算特別難，亦不涉政治敏感議題，且立場題型較少，「唔會叫你諗好多嘢」，認為大概掌握答題方向。他又稱「大家政治正確」，倘遇上立場題也只回答既定立場，不會特別反對，「跟住𠵱家時代」。