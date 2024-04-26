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港聞二

社團維園嘉年華橫跨六四 陳仲尼否認刻意選擇日子

【明報專訊】今年是六四事件35周年，多個同鄉社團繼去年後，再於今年6月4日及前後在維園舉辦嘉年華。香港浙江省同鄉會聯合會永遠榮譽會長陳仲尼表示，嘉年華於6月1日至5日舉行，形式與去年相同，否認刻意選擇六四當日舉辦，稱籌備時「無諗過」六四。前支聯會副主席蔡耀昌感無奈和難以接受，質疑有人想把六四歷史記憶「扭轉成市集、嘉年華」。

蔡耀昌：有人想洗白歷史

去年26個省級社團總會於六四當日及前後，一連3日在維園舉辦慶回歸「家鄉市集嘉年華」。陳仲尼稱，今年將再度舉辦嘉年華，由廣東社團聯會牽頭，規模更大。他說嘉年華除增至5日，亦正計劃增加攤檔數目、商品種類，並邀請內地省市嘉賓來港表演等。

對於是否刻意於六四舉辦嘉年華，陳稱「無話特登衝住個日子」，又稱去年也是六四前後舉行。他認為《基本法》23條立法後社會氣氛祥和，嘉年華旨在讓大家更放鬆。被問到若屆時有市民到維園悼念六四將如何應對，陳說暫未討論，但認為既然有團體訂場辦活動，場內不方便「做其他事情」。

康文署回覆本報查詢稱，已接獲一個團體申請於5月27日至6月8日，使用維園4個硬地足球場、中央草坪及籃球場舉辦公眾活動，正處理有關申請。

蔡耀昌表示，即使同鄉社團沒有租用維園，在目前政治環境之下，也無組織或個人能舉辦六四悼念活動。他說，港人在維園舉辦六四悼念集會是歷史一部分，舉辦嘉年華是想將歷史記憶「洗白、染紅」、「扭轉成市集、嘉年華」。蔡說六四當天暫無計劃，自感難再公開悼念六四，相信「每個人會在他的空間悼念，相信很多香港人都會繼續堅持」。

去年嘉年華設約200個攤位銷售食品，並有歌舞表演等，入場費5元，入場者要打開隨身物品接受安檢。去年仍有個別市民手持電子蠟燭及白花入場悼念。

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