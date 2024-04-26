酒駕撞人勸勿報警 休班警囚24月

被告何家榮（現年28歲，小圖）被控危險駕駛、在血液中酒精濃度超過訂明限制度的情况下駕駛、使用欠妥車輛、妨礙司法公正共4罪。事主早前供稱，當時被車撞至右脛骨幹骨折，希望盡快求醫，被告稱「賠幾多畀你都得，你唔報警」，事主反駁「點唔報警呀，大佬真係黐×線」。

法官嚴舜儀判刑時引述辯方求情稱，被告對於傷及無辜途人感後悔，亦將失去熱愛的工作，被告事後積極求助以改善駕駛態度；惟嚴官指出，本案危駕嚴重程度介乎中度至偏高，被告酒駕罔顧他人安全，他沿途衝燈、超速，剷上行人路撞傷事主，事後不斷游說事主不要向警方提及被他撞傷一事。事主接受3次手術治療骨折，術後持拐杖生活逾年。

嚴官斥責被告酒駕行為自私且不負責任，被告稱熱愛警隊工作，理應知道社會對其操守有很高要求，但考慮他認罪及事後有改善駕駛態度，可予減刑，最終危駕罪判囚18個月及停牌3年、酒後駕駛罪判囚12個月；使用欠妥車輛罪罰款500元，以上判刑同期執行；至於妨礙司法公正罪則判囚6個月，分期執行，故總刑期為監禁24個月。

【案件編號：DCCC 298/23】