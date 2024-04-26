四企示範替代餐具 一間拼接竹叉鋸扒斷又斷 涉事公司：所用為4個月前舊版 或水分揮發變脆弱

獲邀的4間供應商分別為師兄供應有限公司、寰科創新有限公司、悅空間酒店配套有限公司、生昌文具紙行。生昌負責人蘇善勁昨示範用拼接竹叉切牛扒時，首次疑因未受力而斷開；當更換另一竹叉後，雖成功切開牛扒，但榫位鬆脫；第三次才順利切開牛扒。蘇解釋設計拼接餐具是為節省材料，若經常將餐具「又拔又插」，便會使榫位磨損而易鬆脫。

生昌文具紙行另一負責人蘇慶光解釋，昨示範用的竹叉是約4個月前的舊版，水分或已揮發導致變得脆弱，接駁位亦變得較鬆，加上負責示範的人心急才失誤。他強調售賣的產品不會出現相同問題。

江玉歡認為該負責人或因面對傳媒而緊張，理解「甩碌」是個別事件。她說近日留意到不少替代餐具品質良好，有食肆特意為顧客預先切開扒類，市民亦正適應轉用替代餐具，期望當局在6個月適應期內記錄市民反饋，有需要時優化措施。

紙羮難𢳂飯？ 供應商稱直身款較受力

「師兄供應」成功示範用竹製刀叉切開雞扒及用紙製飯羹𢳂起糯米雞。對於坊間認為紙製餐具難以𢳂起飯類食品，該公司負責人葉柏麟稱是由於坊間用有孤度紙製湯羹，其用途是飲湯或吃麵，而他昨示範所用飯羹設計較直身，𢳂飯時較易受力。「寰科創新」負責人陳大仁示範在植物纖維製餐盒和杯注入90℃熱水，兩者皆無融掉。

紙管斜口設計 一次刺穿珍珠奶茶膠膜

至於不少市民關注替代飲管難以刺穿手搖飲品杯上膠膜，「悅空間酒店配套」銷售主任黃志誠示範用兩款不同粗幼、廈門製的純紙飲管插入珍珠奶茶，均一次便刺穿膠膜。黃說塑膠密度較紙高，故採用切口較斜的設計，認為第二階段「走塑」實施後，用紙飲管插入紙杯蓋便不會出現難刺穿膠膜的情况。黃稱，商界多選用紙飲管作替代品是基於成本問題，用作示範的紙飲管價值數仙，相信大批購入價錢更低。對於有市民稱紙飲管有味道，他說無法避免，「紙始終是紙，膠都有膠味」。