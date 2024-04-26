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陳梓華稱國安法下無見黎 自覺要續推制裁

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案昨第66日審訊，辯方開始盤問陳梓華。陳供稱《港區國安法》生效當月他仍覺得要繼續推動制裁，因「連黎智英咁樣級數嘅人物都可以無畏無懼，甚或乎以身作則」，自覺亦應做些事，但同意黎在法例實施後沒指示他做任何違法的事。陳同意他被捕後曾在警誡下向警方說謊。

新法首月最後傳信 關保釋金

陳梓華供稱，2021年3至4月答應成為控方證人，其後約有4次錄影會面並在4份書面證供簽署確認，與警方會面次數達81次，但不肯定是否共103小時。陳確認2020年6月16日最後一次見黎智英，6月30日國安法實施後二人再無見面。辯方問由7月起至陳2021年2月涉國安法再被捕，有否告訴黎，他或李宇軒會繼續國際游說工作，陳稱沒有；至於做任何違法活動，「佢（黎）本人冇直接同我講過」。兩人最後一次傳信息是7月13日談到交保釋金事宜。

「連黎亦無畏無懼」 感「有嘢要做」

2020年7月23日陳向李宇軒傳信息稱「我不肯定國安法對你的影響，但這不意味我們在新法例下不做任何事」。辯方問陳是否想表達違法也無阻他推動民主活動，陳否認稱海外仍有重光團隊成員可繼續呼籲制裁。辯方追問，留港的人便要小心避免觸及紅線，陳停頓一會後否認，稱要視乎身邊人的傾向，「如果依然有人繼續努力緊，例如李宇軒、黎智英……我諗我最尾都會做」。他發信息時認為應繼續推動制裁，因連黎都無畏無懼，自覺「有啲嘢應該要去做」，但至什麼地步則未決定好。

認與警會面中撒謊

陳梓華日前供稱，黎智英和李宇軒2020年8月首次被捕後，黎助手Mark Simon稱仍有其他方法繼續推動制裁，着他不用擔心。辯方向陳梓華展示他2020年10月11日首次被捕後會見警方的供辭謄本（見表），當時陳尚未同意與警方合作。陳於會面稱Simon從沒要求或指示他做任何一件事，陳昨稱並非真正說法，承認當時向警方撒謊。

謄本另顯示Simon提醒陳必須想清楚、要「諗自己」，讓生活重回正軌。陳確認「我當時係咁講」，但對話並非真實發生。辯方追問是否即陳向警方撒謊，陳否認。辯方另稱陳不贊成「攬炒」，有時會取笑主張攬炒的人，陳否認；辯方再展示謄本內容，顯示陳稱「我本人都係唔buy（贊成）（攬炒）」，陳解釋「我有笑攬炒呢個概念，因為我自己攬炒咗自己」，但承認對警方說的並非真話。

至於陳在錄影會面對警方說，之所以獲邀出席與民主黨創黨主席李柱銘及黎智英的飯局，是因李認為他並非主張「攬炒」和「港獨」的人，陳稱李的確有說過覺得自己不會倡議港獨，而黎會面中有嘗試了解其立場，不過不代表若他主張暴力，黎就不想與他合作，陳其後否認他是「勇武派」和「前線」。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕陳梓華 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 蘋果日報 港區國安法

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