日建忠靈塔基座上大廈正拆 古蹟辦要求交影響評估

發展局：具考古研究價值

香港歷史研究社理事長李澤恩昨回應稱，基座值得保留，政府應乘機考慮考古工作，據現行政策亦可做歷史評級，並應「盡快做」評級工作。

社會文化專頁「空城記」昨稱，忠靈塔基座遺址上蓋的金馬倫大廈正拆卸，關注會否連基座一併拆卸。金馬倫大廈由「錫礦大王」陸佑家族持有逾70年，去年有報道稱地皮以約50億元售予周大福高層及另一中資發展商高層。本報翻查有關物業註冊，持有該幅屋地的公司其中一名董事為周大福企業人員，本報昨向周大福查詢，截稿前未獲回覆。

專家促評級考古 「基座或埋古劍」

記者昨午到場觀察，入口處車庫已拆除，地下有建築廢料及雜物堆積。地盤保安稱整座應拆卸重建，但不清楚基座會否一併拆卸及工程為期多久。

李澤恩表示，大廈前身為日佔時期為祭祀戰死日軍而興建的忠靈塔，香港重光後該塔被港英政府炸毁，但大麻石基座仍在，金馬倫大廈在基座建成至今。翻查古蹟辦文件，忠靈塔1947年做拆卸工程。

李澤恩稱，以往政府只就「建築物」評級，或因基座不被視為「建築物」而未評級。他說經歷主教山風波後，現行政策或條例下應可為基座評級。發展局稱，根據現行評級機制，古蹟辦會按歷史價值、建築價值、組合價值、社會價值和地區價值、保持原貌程度、罕有程度6項準則評估歷史建築文物價值，而忠靈塔早年已拆卸，剩下的基座並非已評級歷史建築或須評級的新項目。

李補充，日治時期古蹟不多，舉例有禮賓府、防衛設施等，若基座面臨拆卸，政府應介入，甚至爭取保留；又說基座或埋藏一把古劍，政府應考古。翻查歷史專頁「港識多史」，該古劍應是由「大日本忠靈顯彰會」率領香港鐵匠鑄造，寓意皇軍節節勝利，由日軍總督磯谷廉介埋在地基深處。

（城市保育）