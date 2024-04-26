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潮行GBA：做才子佳人 甘坑古鎮賞花留影

【明報專訊】深圳有十大客家古村落，其中「甘坑古鎮」是近期熱門，不僅有古色古香的建築物，簕杜鵑也正盛開，玫紅、粉色、雪白的各式簕杜鵑攀爬屋簷上搖曳生輝，不少穿漢服、戴髮簪的女子穿梭小巷拍照。傍晚時分，古風建築「二十四史書院」在燈飾映照下倒映湖上，令人恍如回到古代。

明報記者 司徒聰穎

穿漢服熱點 簕杜鵑盛放

甘坑古鎮位於深圳市龍崗區甘坑社區，是深圳十大客家古村落之一，起源於明朝。2016年由華僑城集團出資活化，成為集休閒、教育、美食、住宿於一身的景點，翌年入選首批國家級文旅特色小鎮。甘坑古鎮現正舉辦首屆「鳳凰谷花展」，至5月5日結束，遊客除可欣賞牡丹、芍藥外，還可體驗射箭、投壺、猜謎、拋繡球等傳統遊戲。

從南門直走，右方有兩條小巷，一條掛滿油紙傘，店舖出售面具、扇子等手工藝品；另一條是掛滿燈籠的「甘味巷」，有十幾家小食攤檔，出售客家美食煎釀豆腐、擂茶、艾粄，也有潮汕蠔仔烙、章魚小丸子、烤肉串等。其中最引人注目是現打糍粑，店員拿着大槌用力捶打糯米糰。

特色客家村 吃美食看工藝

沿大街前行就是「七都一一六」區，紀念明朝時甘坑被新安縣編為「七都一一六村」，如今青石窄巷裏是文創作坊、茶飲、租漢服等小店。穿梭其中，不時有穿漢服、戴髮簪的女子在簕杜鵑下，或是掛滿祈福牌的樹下拍照。窄巷還隱藏不少壁畫，吸引外國人拍照。

再前行是炮樓紀念廣場，保留一座民國時期的炮樓。小巷有樓梯直上「家風家訓館」，內設家國情懷、中華精神、非物質文化遺產體驗3區域，較有趣的是禮品區，有刻着不同姓氏的家訓戒尺、竹筒及扇子。該館的外觀是半圓形仿古建築，也是不錯的打卡位。在出口處向下望，一排排屋檐上佈滿各式花草，春意盎然。

古鎮中段的「新龍門客棧」也是熱門景點，舊建築被綠植包圍，掛上紅色燈籠，一派古鎮風情。旁邊的甘坑博物館以「客家民俗」和「甘坑小鎮」為主題，展現客家人5次大遷徙故事、客家美食由來，以及生活品、民間藝術甘坑麒麟舞等文化。

「二十四史書院」古宅閱讀兼打卡

博物館旁邊是手信店「甘坑有禮」，售賣衣服、燈籠、攬枕等。古鎮除了有充滿歷史痕迹的景點，還有一間現代書店「貓的天空之城」，誕生於江南蘇州的平江路，因此店外的仿製巴士站牌寫着「距離蘇州平江站1159公里」，店內售賣明信片等甘坑文創品。

古鎮還有一座文昌塔，是貴州遷過來的侗族八角鼓樓，這種建築是侗族人娛樂和議事的場所，最多可達21層，甘坑的則有11層，不對外開放，可在近北門的廣場觀賞。

由北門步行約10分鐘是「二十四史書院」，其核心建築是300年歷史的古宅。書院集特色書店、展覽、閱讀空間三大功能，由二十四史大書店、東坡書房、蘭亭書屋等8座庭院組成，佔地3萬平方米，藏書3萬冊。其中「史記亭」是必到打卡位，碧湖孤舟，傍晚時分燈籠高掛，「史記亭」倒映池面，熠熠生輝。二樓的「百燈廊」也是不錯的打卡位。書院盡顯東方園林建築美學，建議喜愛書籍以及古裝愛好者入場。

地址： 深圳市龍崗區甘李路18號

交通： 深圳地鐵10號線甘坑站步行15分鐘

時間： 全日開放

門票：古鎮免費，「二十四史書院」另外收費，日場（10:30-17:30）每人60元人民幣，夜場（17:30-20:30）39元

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