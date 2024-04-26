明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

【日月掠影】2000年5月20日：陳水扁就職 台政黨輪替之始

【明報專訊】2000年5月20日《明報》報道，陳水扁即將宣誓就職成為台灣總統，外界關注其就職演說會否回應「一個中國」。他於就職前夕強調善意與誠意是演說的重要內容，重申任內如有可能、有必要，願赴大陸展開「和平之旅」。

陳水扁在就職演說作出「四不一沒有」保證，即只要中共無意對台動武，他任期內「不會宣布獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨議題公投，沒有廢除國統綱領與國統會的問題」。大陸當時回應是「聽其言、觀其行」。

然而，陳水扁2002年提出「一邊一國」論，2004年推動公投制憲，觸發大陸次年通過《反分裂法》。在第二個任期，陳於2006年終止國統綱領與國統會運作，2007年更宣示「四要一沒有」，即台灣前途「要獨立，要正名，要新憲法，要發展，沒有左右路線問題，只有國家認同分歧與統獨問題」。

儘管被北京視為頑固台獨分子的陳水扁卸任、因貪污入獄及保外就醫多年，台灣政權也經歷了國民黨馬英九政府8年，但2000年實現政黨輪替後，台灣青年本土意識愈見強烈，2014年發起的太陽花運動，扭轉了兩岸經濟融合路線，台灣底色不斷轉變，2024年大選賴清德勝出，民進黨連續執政，打破政黨8年輪替慣例。

台灣2024大選結束後，國務院台辦發言人說，2024台灣兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意，這次選舉阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。人民網解釋，民進黨總統選舉得票率（40.05%）、立委選舉獲得席次（51/113）均不過半，「雙少數」表明台灣民眾對民進黨施政的不滿。

相關字詞﹕日月掠影

上 / 下一篇新聞

戰前懸臂唐樓擬不評級 保育團體反對 稱同類建築稀少 陶行知茅盾留教學蹤迹
戰前懸臂唐樓擬不評級 保育團體反對 稱同類建築稀少 陶行知茅盾留教學蹤迹
日建忠靈塔基座上大廈正拆 古蹟辦要求交影響評估
日建忠靈塔基座上大廈正拆 古蹟辦要求交影響評估
陳梓華稱國安法下無見黎 自覺要續推制裁
陳梓華稱國安法下無見黎 自覺要續推制裁
否認曾向李宇軒稱安排離港 指李交託後事欲借錢
否認曾向李宇軒稱安排離港 指李交託後事欲借錢
四企示範替代餐具 一間拼接竹叉鋸扒斷又斷 涉事公司：所用為4個月前舊版 或水分揮發變脆弱
四企示範替代餐具 一間拼接竹叉鋸扒斷又斷 涉事公司：所用為4個月前舊版 或水分揮發變脆弱
酒駕撞人勸勿報警 休班警囚24月
酒駕撞人勸勿報警 休班警囚24月
國安警銷毁「屠龍領導」會面筆記 辯方質疑不讓法庭知「討價還價」 警否認
國安警銷毁「屠龍領導」會面筆記 辯方質疑不讓法庭知「討價還價」 警否認
社團維園嘉年華橫跨六四 陳仲尼否認刻意選擇日子
社團維園嘉年華橫跨六四 陳仲尼否認刻意選擇日子
DSE中史 教師：主考背誦扣題 無政治敏感題 考生：唔會叫你諗好多嘢
DSE中史 教師：主考背誦扣題 無政治敏感題 考生：唔會叫你諗好多嘢
前日遭溜前校巴輾斃 單親司機遺兩子女
前日遭溜前校巴輾斃 單親司機遺兩子女
九成牙醫下月推免費檢查 料惠10萬人 學會稱畢業生綁衛署無礙私營
九成牙醫下月推免費檢查 料惠10萬人 學會稱畢業生綁衛署無礙私營
「護齒同行」擴至自閉者 邀NGO交建議書
「護齒同行」擴至自閉者 邀NGO交建議書
多一童甲流亡 衛署：爆發或增
多一童甲流亡 衛署：爆發或增
稱「芝大廈」三房終生禮物 林明珠：建岳擬注入麗新填氹 遭父阻
稱「芝大廈」三房終生禮物 林明珠：建岳擬注入麗新填氹 遭父阻
19歲女稱酒店被姦 警拘非裔漢
19歲女稱酒店被姦 警拘非裔漢
《選擇》明年起免費 網上閱覽 刊物停售
《選擇》明年起免費 網上閱覽 刊物停售
財案辯論議員關注盛事效益 洪雯倡研擴稅基加水費
財案辯論議員關注盛事效益 洪雯倡研擴稅基加水費
代購網店執笠走數40萬 兩前董事被捕
代購網店執笠走數40萬 兩前董事被捕
漏水問題剛上庭 法團委員土審處外捱斬
漏水問題剛上庭 法團委員土審處外捱斬
潮行GBA：做才子佳人 甘坑古鎮賞花留影
潮行GBA：做才子佳人 甘坑古鎮賞花留影
【Emily】被指格格不入 謝偉俊：格格都入有咩好？
【Emily】被指格格不入 謝偉俊：格格都入有咩好？
【Emily】一帶一路來港百學生 政府頒獎學金
【Emily】一帶一路來港百學生 政府頒獎學金
【Emily】李家超再會阿拉伯海合會秘書長
【Emily】李家超再會阿拉伯海合會秘書長
【Emily】九巴推「旅客日票」 55蚊24小時任搭
【Emily】九巴推「旅客日票」 55蚊24小時任搭
【Emily】卓亦謙黃梓樂出鏡支持防虐兒
【Emily】卓亦謙黃梓樂出鏡支持防虐兒
【Emily】澳門警察拍片說唱DISS騙子
【Emily】澳門警察拍片說唱DISS騙子