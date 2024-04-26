【日月掠影】2000年5月20日：陳水扁就職 台政黨輪替之始

陳水扁在就職演說作出「四不一沒有」保證，即只要中共無意對台動武，他任期內「不會宣布獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨議題公投，沒有廢除國統綱領與國統會的問題」。大陸當時回應是「聽其言、觀其行」。

然而，陳水扁2002年提出「一邊一國」論，2004年推動公投制憲，觸發大陸次年通過《反分裂法》。在第二個任期，陳於2006年終止國統綱領與國統會運作，2007年更宣示「四要一沒有」，即台灣前途「要獨立，要正名，要新憲法，要發展，沒有左右路線問題，只有國家認同分歧與統獨問題」。

儘管被北京視為頑固台獨分子的陳水扁卸任、因貪污入獄及保外就醫多年，台灣政權也經歷了國民黨馬英九政府8年，但2000年實現政黨輪替後，台灣青年本土意識愈見強烈，2014年發起的太陽花運動，扭轉了兩岸經濟融合路線，台灣底色不斷轉變，2024年大選賴清德勝出，民進黨連續執政，打破政黨8年輪替慣例。

台灣2024大選結束後，國務院台辦發言人說，2024台灣兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意，這次選舉阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。人民網解釋，民進黨總統選舉得票率（40.05%）、立委選舉獲得席次（51/113）均不過半，「雙少數」表明台灣民眾對民進黨施政的不滿。