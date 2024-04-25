指屠龍隊炸遊行「一切就緒」 控方：未實踐因同日被捕

被告張俊富（案發時22歲，下同）、張銘裕（20歲）、嚴文謙（21歲）、李家田（24歲）、賴振邦（29歲）、許湛榮（24歲）否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪；劉佩凝（24歲）被控籌錢以作恐怖主義行為罪（見另稿）。控方讀畢開案陳辭，今將傳召警員證人作供。

控方陳辭指，2019年11月16日有被告以「行山」為名前往西貢試槍，庭上播放屠龍小隊黃振強的手機內片段，可見夜晚在草叢間開槍時冒煙及發出火光。翌日，黃在屠龍小隊衍生的「滅龍」群組約見有份試槍的張銘裕、李家田開會。黃另跟吳智鴻談及「家長個老公做油站」，已指示該人帶柴油給對方。

同月，滅龍成員黃振強、張俊富、張銘裕、嚴文謙去泰國遊玩，李家田表示沒有護照及身分證而能同行，惟之後上載身分證。群組內有人傳送玩降落傘影片，與沒去旅行的李分享。

信息稱浸大理大竊化學原料

製造炸彈方面，控方續指，「吳智鴻團伙」的賴振邦發信息稱，擬在浸會大學和城市大學「爆lab（實驗室）」，又提到「淨係喺BU爆咗13樓」、「Poly兵工廠」，討論拿化學原材料；張銘裕則在滅龍群組傳送引爆裝置的片段。吳安排了槍手蘇緯軒負責從高處射擊警方，於炸彈引爆後接載他到清水灣離去。因此，行動前「基本上一切就緒」，「射完如何逃走都計劃好晒」。

事前一日「有狗跟我」

閉路電視片段顯示，事前一日吳和彭軍壕進入香港華仁書院。吳提醒彭「帶背囊」，彭回應道「好重」。吳稱運送炸藥「小心漏味」，免遭的士司機「篤灰」，彭交代全部包妥，以海綿寶寶的袋裝好。吳於行動前夕通知彭「好似有鬼」、「有狗跟我」，彭着吳「唔好去海綿寶寶住」。其間吳買了用來組裝炸彈的筲箕。

控方指出，涉案者「裝埋個炸彈隨時可以用」，重申串謀罪行是關乎協議，他們做的事愈多，就愈能證明協議屬實。假設有人揚言出於憎恨想殺另一人，可能僅是情緒發泄，但如果「買埋武器、踩埋線」及計劃如何實行，佐證有關協議正在進行中。

信息紀錄可見，於原訂行動的12月8日凌晨，黃振強在另一群組叮囑同謀於當日下午4時準時到達灣仔華星冰室，「遲到就88 永不錄用」。控方指稱，他們打算在民陣遊行由維園出發後一個小時擺放炸彈，故軒尼詩道不會無人。凌晨時分，有人得悉出事在群組稱「我哋呢啲無第二次機會」、「一次足而（以）玩完」。黃振強、張銘裕、嚴文謙及後被捕；警方從吳智鴻和蘇緯軒搜出手槍為同一型號。

【案件編號：HCCC 164/22及255/23】

明報記者

（反修例風暴）