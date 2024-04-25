林明珠：二房林建康影響 父臨終前不再護三房

林明珠昨以英語作供，接受原告方提問。她表示從小和父親關係很好，父親逢星期六日會打麻將，或陪三太飲茶。她笑言父親向記者稱喜歡食魚柳包，其實父親每晚都吃蘇眉魚。

林明珠稱父親1980年代邀她加入公司，她無甚興趣，父親從不堅持三房子女參與生意，以免三房二房爭執。原告方問，若二房三房有衝突，父親會否開除二房成員；林明珠回應，二房成員較年長，三房較年輕，行事公平的父親不會這樣做。

母曾函父分居信 投訴一女子

庭上透露，三太顧瑞英2002年2月向林百欣發出「分居信」，三太投訴多次收到一名女子來電，要求訂立有財政條款的分居協議。林明珠稱母親當時非常憤怒，該女子不斷和母親對質，母親唯有委託律師發信；她曾勸母親勿分居，「父親有另一個女人，這不是第一次」，父親沒當面回應。

稱父牽涉台官司 返港性情變

2002年5月，林百欣在記者會批評三房母女，並入稟向三房追討10億元欠款，涉林明珠名下公司的上海項目「芝大廈」。林明珠供稱，父親牽涉台灣官司，1999年返港後性情大變，「如果無受別人影響，他不會當面向記者說謊」。被問影響父親的人是否林建康，林明珠反問「除了他，誰會這樣做？」

林明珠2003年1月入稟稱父親的記招言論誹謗，她昨在庭上表示，花了半年方決定控告父親，事件令她痛苦失望，但若不保護三房名聲，「我們會被吃掉，甚至徹底摧毁」。她強調自己不諳普通話，從未參與父親口中的上海豪宅項目，但父親不肯聽事實，又形容父親曾是三房的「保護者」，後來不再保護三房，語畢感觸拭淚。聆訊今續。

【案件編號：HCAP 4/11】