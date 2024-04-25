財庫局：64家族辦公室已落戶 136間擬來港82屬內地

9「擬落戶」來自中東

財經事務及庫務局長許正宇書面回覆新民黨何敬康質詢表示，2021年6月成立的投資推廣署家族辦公室團隊，截至今年3月底接獲逾650個在本港成立家族辦公室的查詢，主要來自內地、東盟國家、中東、歐洲及美洲等。

許正宇表示，團隊至今協助64間家族辦公室在港設立或擴展業務，當中49間、逾76%來自內地，其他來自亞太地區、北美及歐洲；另外，正準備或已經決定來港的有136間，來自內地的有82間、佔約六成。

議員問減稅額

許正宇：毋須申報

政府去年通過有關家族辦公室的稅務寬減措施，由單一家族辦公室在港管理，並符合2.4億港元最低資產門檻等條件，交易可獲豁免繳交利得稅。

被問到在港家族辦公室的營運開支、獲稅務寬減的金額等，許正宇稱家族辦公室毋須申報資產規模及營運開支，故無備存數字，個別家族辦公室的稅務寬減金額亦不會公開。