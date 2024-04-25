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港聞

港聞二

指「新質生產力」分3部分理解 生產力局籲發展智能微工廠 「一廠一人可製成衣」

【明報專訊】「新質生產力」在今年全國兩會首次寫入政府工作報告，生產力促進局總裁畢堅文表示，本港土地資源缺乏，推動新質生產力的適合方法是「因地制宜」，例如發展智能微工廠（Microfactory），運用人工智能、大數據及機械人等做小批量、多款式的生產。生產力局主席陳祖恒舉毛衣為例，以智能微工廠生產可減省人力成本，亦可短時間內彈性回應市場需求，減少貨品積存浪費，提升競爭力。

陳祖恒受訪時表示，「新質生產力」可按3部分理解，「新」可指新工藝、新材料、新產品和新產業等；「質」除指生產質素，亦要具備綠色生產元素，減少對環境影響；「生產力」則指整個供應鏈從原材料到銷售渠道的競爭力。

半導體企業合作 擬下年投產

畢堅文指出，智能微工廠模式在美國已有一定發展，但內地及香港並不遜色，預期日後由本地生產、組裝並出口產品將成趨勢。他透露，生產力局上周與一間半導體企業合作在港設生產線，目標2025年投產，冀推進香港智能微電子製造。

本身從事服飾和配件製造的陳祖恒以製衣為例，稱智能微工廠可提升企業競爭力，例如生產一件毛衣，傳統要由每名工人縫製衣服各部分，再縫合成一件完整衣服；新技術下，觀塘一間廠房配備的新型工業化設備，機器可自行縫製整件衣服，整個生產線只需一人管理，為機器補充原材料和檢視成品質素等。他說，新生產模式可減材料浪費、減省所需空間、同時降低人手成本，企業更有條件為員工提供優厚薪金。

彈性產量回應市場 減滯銷

陳祖恒稱，由於要投資自動化機器，在港生產未必較其他地方便宜，但因生產流程會改善，港產產品仍具競爭力，他再舉例說，一間服裝店的襯衣有10款顏色，未必每隻色都好賣，部分或積存貨倉甚至要半價出售；智能生產模式下，廠房可短時間內按市場反應，彈性調節產量，省卻零售商因存貨及滯銷造成的損失和浪費。

畢堅文透露，生產力局正籌備設立「新質生產力展館」，預料兩個月後可向公眾開放，介紹新型工業化在25個行業的成功案例。此外，生產力局將設立世界知識產權組織（WIPO）技術與創新支持中心，推動專利知識培訓及發展知識產權交易，目標明年啟用。

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