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港聞

港聞二

助製造業轉型 葛明：蒐業界需求清單供學界「配對」

【明報專訊】升級轉型是製造業趨勢，有助提升產能體現「新質生產力」。有生產門禁系統的企業在港設立自動化生產線，減省人手及關稅等成本，加大研發投資以提高競爭力。政府新設工業專員支援企業，上述門禁系統生產商形容，工業並非一步到位、要不斷發展，冀政府帶動企業發展。協助推動本港新型工業化發展的工業專員葛明形容「沒有夕陽的行業、只有夕陽的企業」，關鍵在於如何做好升級轉型。

有製造商啓自動化生產線

人手用地減 產能倍增

本地智能保安產品製造商NiRoTech現時在將軍澳先進製造業中心（AMC）生產一套門禁系統，其財務總監葉祖禹受訪介紹，生產線投資共2000萬元，早年獲政府「投資研發現金回贈計劃」資助其中四成，現時每約20秒可生產一台成品，由生產力局提供技術支援。

葉祖禹表示，生產線全長56米、有12台機械臂，當中有視覺傳感、人工智能、雲端數據蒐集等技術，人手由以往在內地半自動化生產的38人減至現時11人，所需廠房空間亦減，同時產能增加1.5倍。他表示，產線每日處理數千至一萬種材料，香港免關稅有助節省很大成本，所省開支可投放於研發。他又稱香港物流業亦有優勢，方便產品銷往歐洲市場。

推動本港新型工業化發展是工業專員工作之一，工業專員葛明說，推動製造業升級轉型的其中一個方式，是改為生產價值較高的產品，舉例香港有廠房以往生產傳統手表殼，現改為生產智能手表殼，另一類是改變生產方式，提高生產效率及產品價值。他稱為協助業界升級轉型，正與相關協會洽談，收集業界的技術需求清單，讓學校等研發機構參考，配對科研成果與應用需求。

相關字詞﹕工業專員 新型工業化 自動化生產線 製造業 升級轉型 先進製造業中心

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