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立會談預算案 何君堯稱投反對票 管浩鳴倡公僕減薪

【明報專訊】立法會昨日審議今年財政預算案的《2024年撥款條例草案》，對於政府連年財赤，多名議員促請當局檢視公務員開支。選委界何君堯表明反對預算案，質疑本港開始步入「結構性借貸度日」，建議削減公務員開支。選委界管浩鳴認為既然政府能削減社福開支，也可考慮公務員減薪，以免市民感覺「厚此薄彼，寬己嚴人」。公務員工會不認同財赤時向公務員「開刀」。

立法會今日將繼續就撥款草案辯論，下月8日表決。選委界何君堯昨於會後稱將投反對票。他會上發言時質疑政府沒正視財政壓力，擔心本港將要借貸度日，「已經眨吓眨吓嘅紅燈」。他認為當局必須「瘦身」，建議先削減公務員開支，同時要大刀闊斧改動教育、醫療及社福開支，「非常時期，要做非常任務」。

江玉歡：發債救急不救窮

管浩鳴則指出，公務員薪酬及相關開支每年近1500億元，公務員過去曾基於經濟環境轉差凍薪或減薪，認為既然社福機構的資助可以「手起刀落」，公務員同樣可考慮減薪。立法會議員（九龍中）楊永杰表示，政府應嚴格控制新聘人手，特別是增設的首長級職位，同時重組長期空缺職位，部分以科技取代，節省薪酬開支。

政府今個財政年度發債1200億元，其後4個年度各發債950億至1350億元。選委界江玉歡表示，發債只能一時救急，「不能根本上救窮，債券收入並非真正收入」。她建議審計署就各部門衡工量值，政府亦應檢視各部門冗餘的編制，加強審核涉大額開支的成效。

公務員工會：個別部門已縮位

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指出，因應政府部門每年需削減1%經常開支，個別部門已縮減長期空缺的職位，舉例機電署及政府統計處一舉裁減數十個文書職系編制。他認為因財赤向公務員開刀並不合理，反而導致前線工作量大增，難以應付市民需求。

公務員總工會主席馮傳宗說，公務員薪酬等開支僅佔政府經營開支約兩成，近年比例更下降，矛頭指向公務員並非對症下藥，動輒提減薪或削減編制亦會導致人心惶惶。

相關字詞﹕公務員 何君堯 財政預算案 立法會

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