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英國務大臣晤許正宇 「關注港自由談金融合作」 另偕葉劉湯家驊狄志遠午宴 未主動提23條

【明報專訊】過去多次在英國國會回答有關香港人權狀况的英國外交部國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）結束訪華行程，以香港作為最後一站，昨日先後與政商界及財庫局長許正宇會面，部分場合觸及《基本法》23條立法，包括英國駐港總領事戴偉紳在官邸宴請3名行會成員或立法會議員的午宴，與會者稱卓雅敏曾主動問及香港年輕人狀况，並無主動評論23條。

卓雅敏：與不同人會面是好事

翻查資料，2018年或之前英國外交部國務大臣訪港均由時任特首或署理特首接見，事後政府新聞處會發稿交代（2018年則無發稿）；今屆政府由財庫局長、商經局長與英方官員會晤，新聞處未有就會面發稿。卓雅敏昨在政府總部逗留約50分鐘，被問及港方有否聽到英方立場，卓雅敏說「與不同的人會面是好事」。

訪港兩日的卓雅敏昨早現身中環匯豐總行，據悉出席香港英商會活動，英商會主席Anne Kerr離開總行時向本報確認曾與卓雅敏會面，並無進一步評論。卓雅敏中午與行會召集人葉劉淑儀、成員湯家驊及立法會議員狄志遠等共晉午膳，下午到政總與財庫局長許正宇會面，傍晚再與法律界共晉晚膳。

卓雅敏與許正宇會面後在社交網站X稱，會晤她提及對香港自由權利侵蝕的關注，並討論到兩地金融中心的合作範疇。對比她在訪華前聲明表明關注香港人權及國安法例，卓雅敏昨日未具體提及23條或國安法。許正宇在facebook表示，《國安條例》依法保護人權自由，讓香港在更安全和穩定環境下吸引企業和投資。

繼去年會面，兩人今次再討論到持BNO護照的移英港人未能領取強積金供款事宜，許重申BNO不會在港獲承認為身分證明，亦不能依此提早取強積金。

狄志遠：問港青狀况開話匣

狄志遠說，他在會上提及社會對23條的正面和負面看法，立法最低限度可令中央放心，香港或有更多空間發展，政治上也可能進一步民主化；會上他又表明任何對個人或官員的制裁均不能改變事件，反而令人不滿，無正面效果。他認為卓雅敏訪港沒特別議程，她反而以關注香港年輕人的狀况打開話匣。

湯家驊說，他在會上提出，西方認定香港的國安法用來排除異己，該看法並沒根據，他希望毋須引用國安法律，如果社會平穩，有空間再討論政改如何推行。葉太說她帶了當年的《中英聯合聲明》出席午宴，其間沒提及普選或國安法。

相關字詞﹕許正宇 23條立法 卓雅敏

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