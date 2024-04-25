英國務大臣晤許正宇 「關注港自由談金融合作」 另偕葉劉湯家驊狄志遠午宴 未主動提23條

卓雅敏：與不同人會面是好事

翻查資料，2018年或之前英國外交部國務大臣訪港均由時任特首或署理特首接見，事後政府新聞處會發稿交代（2018年則無發稿）；今屆政府由財庫局長、商經局長與英方官員會晤，新聞處未有就會面發稿。卓雅敏昨在政府總部逗留約50分鐘，被問及港方有否聽到英方立場，卓雅敏說「與不同的人會面是好事」。

訪港兩日的卓雅敏昨早現身中環匯豐總行，據悉出席香港英商會活動，英商會主席Anne Kerr離開總行時向本報確認曾與卓雅敏會面，並無進一步評論。卓雅敏中午與行會召集人葉劉淑儀、成員湯家驊及立法會議員狄志遠等共晉午膳，下午到政總與財庫局長許正宇會面，傍晚再與法律界共晉晚膳。

卓雅敏與許正宇會面後在社交網站X稱，會晤她提及對香港自由權利侵蝕的關注，並討論到兩地金融中心的合作範疇。對比她在訪華前聲明表明關注香港人權及國安法例，卓雅敏昨日未具體提及23條或國安法。許正宇在facebook表示，《國安條例》依法保護人權自由，讓香港在更安全和穩定環境下吸引企業和投資。

繼去年會面，兩人今次再討論到持BNO護照的移英港人未能領取強積金供款事宜，許重申BNO不會在港獲承認為身分證明，亦不能依此提早取強積金。

狄志遠：問港青狀况開話匣

狄志遠說，他在會上提及社會對23條的正面和負面看法，立法最低限度可令中央放心，香港或有更多空間發展，政治上也可能進一步民主化；會上他又表明任何對個人或官員的制裁均不能改變事件，反而令人不滿，無正面效果。他認為卓雅敏訪港沒特別議程，她反而以關注香港年輕人的狀况打開話匣。

湯家驊說，他在會上提出，西方認定香港的國安法用來排除異己，該看法並沒根據，他希望毋須引用國安法律，如果社會平穩，有空間再討論政改如何推行。葉太說她帶了當年的《中英聯合聲明》出席午宴，其間沒提及普選或國安法。