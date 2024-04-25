建造業議會停承辦分判商註冊 渠工命案遺屬認屍拜祭 促政府跟進安全問題

3間被暫停註冊資格的公司為承辦商仁利工程有限公司、昭興建築運輸有限公司，以及分判商偉迅渠務工程有限公司。涉事公司屬建造業議會「 註冊分包商名冊」之內，建造業議會昨發新聞稿，指涉事公司須做獨立安全審核，檢視其安全管理系統，提交及落實改善方案，直至專責委員會滿意，才獲考慮解除「暫停註冊」指令。建造業議會網頁中指出，不少持份者在合約中會要求聘用註冊專門行業承造商及註冊分包商，包括發展局、港鐵、市建局、醫管局、太古地產等多個公私營機構。

指涉事公司未交代事件詳情

死者郭梓賢及李凱威的家屬昨早到沙田富山殮房認屍。李父表現悲憤，要求政府跟進3方面安全問題，包括認為工人打開渠蓋後要以儀器量度、工人應佩戴面罩、如有人進井亦應要有「工頭」在場，並安排對講機及綁好安全繩。

勞處：去年巡460次發100警告信

他指2006年同一地點及去年西九管道曾發生同類事故，重申政府應認真跟進調查，「好緊要人命」。李父又引述報道稱，兒子疑為救人進入沙井，他指目前警方及涉事公司暫未有向他交代事件詳情，而涉事公司已給予恩恤支票，應付即時開支。他稱不清楚兒子有否密閉空間相關牌照，只以為兒子清理路面坑渠，「如果知道佢要落沙井，百分之二百唔畀佢做」。

另一死者郭梓賢的家屬認屍後神情哀傷，舅父稱仍感傷心，未能受訪。郭家約20名親友下午約2時到源禾路現場拜祭，儀式由道士帶領，以道教形式舉行，現場掛有死者衣服，有女親友難掩悲痛落淚，需其他親友相擁安慰。有女親友離開時哭叫「返屋企喇」，其間要人攙扶。

另外，勞工處回覆本報查詢表示，去年針對密閉空間工程（主要是渠務工程及相關意外調查）共巡查460次，發出100封警告信及10張敦促改善通知書／停工通知書，其中88份書面警告及1份敦促改善通知書是西九渠道事故後的兩周特別巡查期間發出，涉及密閉空間的日常巡查則無分項數據。

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